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獨／高雄赤裸女屍命案凶嫌咬死不認 2關鍵點遭警戳破

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獨／高雄赤裸女屍命案凶嫌咬死不認 兩關鍵點遭警戳破

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

方姓女子昨午全身赤裸陳屍高市三民區某間商旅館房間浴缸，由於屋內有血跡及擦拭跡象，警方今晨在新竹逮捕與方女一同入住旅館的顏姓男友；顏稱離開旅館時，女友還活著，否認殺人；但警方認顏刻意捨棄僅350公尺遠的高雄火車站，反而騎機車到36公里的大湖車站搭火車到台南，再搭高鐵到新竹，刻意製造斷點，加上拒供述手機密碼讓警方調查，有逃亡及湮滅證據之虞，依殺人罪嫌移送，並建請檢方聲押。

檢警今下午複驗方女遺體，發現死者後腦杓有傷口，是否為致命傷或遭重擊後溺斃浴缸，須等法醫鑑定判別。

據了解，顏男在新竹小旅社打赤膊準備盥洗時，見警方上門逮人，相當錯愕，落網時稱他離開商務旅館時，女友人還活著，否認殺害方女。警方從現場採集的數滴血液跡證，發現是男性DNA，顏男手指也有小傷口，是否為持化妝鏡涉殺害方女所留下，仍待鑑識人員進一步化驗。

由於顏男狡辯，且態度不配合，由於顏男有數次家暴方女的紀錄，警方認為顏男聲稱因朋友介紹到新竹工作，才搭車北上新竹的說法存疑，因顏捨棄僅350公尺遠的高雄火車站，反而騎機車到36公里遠的大湖車站搭火車到台南，再搭高鐵到新竹，不合常理，似乎刻意製造斷點，增加警方追查困難度，認為顏有逃亡之虞。

此外，顏拒絕供述手機密碼讓警方調查，警方認其有湮滅證據之虞，今晚警詢後將依殺人罪嫌將顏移送，並建請檢方聲押。

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高雄市三民區某旅館昨午傳出49歲的方姓女子陳屍浴缸，警方今凌晨在新竹逮捕疑涉案的方女顏姓男友。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區某旅館昨午傳出49歲的方姓女子陳屍浴缸，警方今凌晨在新竹逮捕疑涉案的方女顏姓男友。記者石秀華／翻攝
高雄方姓女子全裸陳屍在旅館浴缸，顏姓男友疑涉有重嫌，檢警今午相驗遺體查死因，警方將命案現場採證的證物帶到殯儀館提供給檢方。記者石秀華／攝影
高雄方姓女子全裸陳屍在旅館浴缸，顏姓男友疑涉有重嫌，檢警今午相驗遺體查死因，警方將命案現場採證的證物帶到殯儀館提供給檢方。記者石秀華／攝影
高雄方姓女子全裸陳屍在旅館浴缸，顏姓男友疑涉有重嫌，檢警今午相驗遺體查死因，警方將命案現場採證的證物帶到殯儀館提供給檢方。記者石秀華／攝影
高雄方姓女子全裸陳屍在旅館浴缸，顏姓男友疑涉有重嫌，檢警今午相驗遺體查死因，警方將命案現場採證的證物帶到殯儀館提供給檢方。記者石秀華／攝影
高雄市三民區某旅館昨午傳出49歲的方姓女子陳屍浴缸，警方今凌晨在新竹逮捕疑涉案的方女顏姓男友。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區某旅館昨午傳出49歲的方姓女子陳屍浴缸，警方今凌晨在新竹逮捕疑涉案的方女顏姓男友。記者石秀華／翻攝

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