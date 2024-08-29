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49歲女赤裸陳屍高雄某商旅 複驗結果出爐「後腦有傷」男友涉重嫌

高雄旅館情殺命案49歲女陳屍浴缸 高大成曝關鍵

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

高雄市三民區一家旅館昨傳命案，49歲方女陳屍浴缸，警初步懷疑是心肌梗塞，經勘驗發現浴室門口地板少量血跡有擦拭痕跡案情逆轉，懷疑一同投宿的顏姓男友涉案。中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成說，一般生前溺水，從水中被救起後約5至10分鐘，口、鼻會產生泡沫，方女被救起時，其口鼻沒有泡沫現象，可推斷為死後溺水。

警方發現，方女與46歲顏姓男友一起投宿，懷疑顏涉案，今晨在新竹逮捕顏男，顏聲稱，到新竹工作，聲稱離開人時，女友人還好好的。

高大成分析，一般生前溺水，從水中被救起後，經過5至10分鐘，口、鼻會產生泡沫，因為生前溺水時會吃水，水跑到肺部，肺部中的黏液與空氣會從口、鼻處釋出，出現泡沫，因為有黏液包裹住，不太會破掉，約可維持半小時左右。但從高雄旅館命案看來，方女被救起時，並沒有口鼻出現泡沫的現象，可推斷為死後溺水，因此研判可能是他殺。

高大成指出，至於命案中致命外傷，大部分為頸部勒痕，和頭部外傷，頸部勒痕約經過一天以後才會慢慢淨現，剛開始可能看不太出來，頭部外傷若是在半昏迷狀態撞牆，沒有反抗，因此身體無外傷；高雄旅館命案的重點在頸部勒痕，和頭部外傷，一定要詳查。

高雄市三民區某旅館昨午傳出49歲的方姓女子陳屍浴缸，警方今凌晨在新竹逮捕疑涉案的方女顏姓男友。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區某旅館昨午傳出49歲的方姓女子陳屍浴缸，警方今凌晨在新竹逮捕疑涉案的方女顏姓男友。記者石秀華／翻攝
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成說明，一般生前溺水，被救起後約5至10分鐘，會如同手機中顯示的照片一樣，其口、鼻會產生泡沫。記者趙容萱／攝影
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成說明，一般生前溺水，被救起後約5至10分鐘，會如同手機中顯示的照片一樣，其口、鼻會產生泡沫。記者趙容萱／攝影
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成說明，一般生前溺水，被救起後約5至10分鐘，會如同手機中顯示的照片一樣，其口、鼻會產生泡沫。記者趙容萱／攝影
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成說明，一般生前溺水，被救起後約5至10分鐘，會如同手機中顯示的照片一樣，其口、鼻會產生泡沫。記者趙容萱／攝影

命案 溺水 高大成

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