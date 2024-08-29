彰化男子擁槍自重 台中警跨區破獲行動改槍車
彰化縣羅姓男子平時租用自小客車，並將槍枝與改槍器具藏放車上，宛如「行動改槍車」。台中警方日前逮捕羅男，並在車上查獲已上膛的槍枝、毒品與改槍設備。
台中市警察局第一分局今天表示，警方接獲情資指出，41歲羅姓男子平時擁槍自重，出入均隨身攜帶槍械，並對外聲稱具有改造槍枝技術，立即組成專案小組蒐證偵辦。
專案小組掌握羅男涉案事證，今年7月間見時機成熟，前往彰化縣員林市攔查羅男駕駛的自小客車，過程中為避免對方開車衝撞，採2部偵防車前後包夾方式攔停車輛。
羅男見無法開車脫逃，頻頻伸手至駕駛座下方欲取出預藏槍枝抵抗，幸警方機警將羅男拉出車外，並當場於駕駛座下方查獲已上膛的改造手槍1枝。
警方共計在車內查扣改造手槍2枝、子彈109顆、空包彈11顆、彈頭25顆、彈殼31顆、喇叭鉛彈1包、改造槍枝工具1批、槍枝零組件1批，以及第一級毒品海洛因1包、第二級毒品安非他命3包及毒品施用器具等。
警方查出，羅男因毒品、槍砲等案遭通緝，日常均租用共享自小客車代步，以逃避警方查緝，隨車攜帶改造手槍及改造槍械工具。
警方全案詢問後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，將羅男移送彰化地檢署偵辦。
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