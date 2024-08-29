49歲女赤裸陳屍高雄某商旅 後腦有傷...複驗結果曝光

49歲方姓女子昨天中午陳屍三民區某間旅館房間浴缸，警方勘驗後，發現屋內有血跡擦拭跡象，房間化妝鏡也有染血，懷疑與方女一同入住的顏姓男子涉有重嫌，今凌晨在新竹逮到顏男，檢警中午複驗，在方女後腦杓發現傷口，但是否為致命傷，須等法醫鑑定報告出爐才能判別。

方女原訂昨天中午退房，但房務人員打電話沒接，房門深鎖，通報警方後進房，在屋內發現方女全身赤裸泡在浴缸水中，警方初判無外力介入，一度以泡澡時心肌梗塞對外說明，但鑑識人員到場採證後，卻在房內發現血跡。

經查從浴室到床沿有數滴血跡，床鋪棉被有睡過跡象，房門後方把手也有血液擦拭跡象，經查詢旅館和調監視器，發現方女和46歲的顏姓男友一起投宿，於26日一起入住，原本應於28日退房，但警方到場時只見方女陳屍浴缸。

後來根據監視器畫面，掌握顏姓男友行蹤，今天凌晨循線在新竹一家小旅社逮獲正要盥洗的顏男；顏聲稱，離開旅館時，見女友人還好好的，不知發生何事。

今天中午檢警安排複驗，解剖約2個多小時，在方女後腦杓發現傷口，且疑有溺水跡象，但後腦傷勢是否為致命傷，法醫第一時間無法斷定，後續要再鑑定釐清；另外，房內鏡子疑沾有血跡，警方已查扣帶回一併採驗，

顏男有家暴紀錄，2020年6月1日，方女被顏男徒手攻擊頭、手腳等處；同年10月25日凌晨，顏男見方女對他拍照，憤怒下持煙灰缸攻擊方女，導致方女受有頭皮、臉部擦傷、頭皮、左前臂、左側食指挫傷等傷害；翌日並恐嚇方女胞姊，讓其攤販生意做不成，方女提對顏男提傷害告訴。

顏男被檢察官依傷害罪起訴，但高雄地院審理時，方女又心軟撤回告訴。去年方女因又遭顏男毆打，聲請通常保護令，保護令期間到明年，雖顏男有家暴紀錄，但傷勢何時造成，顏對於案情也未完整說明，須待檢察官複訊後釐清。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線