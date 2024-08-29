影／台中警抓槍砲犯遇頑抗 他手摸改造槍已上膛…險爆火拚

彰化羅姓男子因槍砲、毒品等罪遭通緝，警方掌握他持續改造各式槍枝循線逮人，未料羅一度躲在車內拒絕配合，還一手握方向盤、一手要抓手槍企圖和警方火拚所幸被即時制止，警方驚見他手槍已上膛，全案起獲2把槍、109發子彈及改造工具，依槍砲、毒品等罪嫌移送偵辦。

台中第一分局偵查隊獲報，羅男（41歲）無業但平日出入都隨身攜帶槍械，對外也毫不避諱談及自己有改槍技術，加上因槍砲、毒品等罪判刑8年確定卻沒到案執行被通緝，為躲避警方連同家當、槍枝及改造工具等都放在車上四處逃竄。

警方經跟監多時掌握事證，7月11日到彰化員林發現羅男駕駛1輛小客車，準備逮人時又為避免羅衝撞逃逸，由2輛偵防車採前、後緊密包夾攔停。

未料羅男仍不願就逮，眼見警方下車靠近時，他竟一手握著方向盤，另一手頻頻往駕駛座下方伸，想摸出底下預藏的手槍和警方火拚。

還好警方動作迅速，立刻抓住他雙手命其下車，羅一開始強烈抵抗不斷扭動身體，警方也喝令其配合，並警告「再不下來就噴辣椒水！」羅邊掙扎邊吼叫說「好啦好啦」才下車就逮。

警隨即在車上起獲1把已經上膛的改造手槍，另車內還有1把槍、109顆子彈，改造槍枝工具，以及1包海洛因、1包安非他命等，全案詢後依槍砲、毒品等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885