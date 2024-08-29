亞太門號變詐團幫手 抗罰敗訴

詐騙簡訊示意圖。圖／聯合報系資料照片 亞太電信公司因未落實用戶身分查核，門號被假投資詐騙集團利用，一個門號最多發送四八六萬則簡訊，去年被國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）裁罰共四五○萬元；亞太電信提行政訴訟，期間與遠傳電信公司合併，由遠傳電信承受訴訟。台北高等行政法院認定，亞太電信未建立有效查核機制有違失，判遠傳電信敗訴；可上訴。

北高行認為，隨科技發展，大量發生透過電信通訊的犯罪，尤其詐欺，攔阻詐騙訊息需公私協力，但亞太電信經營企業便利簡訊、企業大量簡訊，未依核准的營運計畫實行，也未確實核對、登錄用戶資料；全方位企業社案，對方設立兩周後即陸續申辦一五五個門號，其中被警政署通報而停話六十九個，一個門號發送最少三萬、最多四八六萬則簡訊，可見亞太電信未建立有效查核門號轉租、轉讓、核對第三人身分機制。

判決指出，亞太電信辦理企業簡訊等案確有違失，ＮＣＣ處分法律適用和罰鍰裁量無違誤，判承受訴訟的遠傳電信敗訴。

刑事局追查假投資詐騙簡訊話務來源時，發現部分來自亞太電信簡訊服務。ＮＣＣ行政檢查，亞太電信有三項違規事實，包括提供企業便利簡訊服務，僅以發送ＯＴＰ簡訊驗證碼確認用戶身分，未落實查核，裁罰一五○萬元。

ＮＣＣ檢查，亞太電信受理全方位管理投顧企業社申辦大量簡訊門號，知悉對方是將門號轉售股市經理人行銷推廣而非自用，卻未依規對門號使用者雙重身分查核，裁處二五○萬元；亞太電信受理境外公司Starlink Media申辦大量簡訊門號，對方未派員實地申請，亞太電信也未派員到海外實地查核，僅透過網路辦理，未確實核對企業用戶身分證明文件正本，裁處五十萬元。

亞太電信提行政訴訟，認為ＮＣＣ處分違反比例原則、適用法規有違誤或有重複處分，請求撤銷三項處分。