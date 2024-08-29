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新聞眼／檢掀基隆前朝鍋蓋 動搖罷樑正當性

聯合報／ 本報記者游明煌邱瑞杰

檢方查出大日公司負責東岸地下停車場（含商場）期間，賄賂市府交通處員並做假帳造成市府損失，全案起訴11人。圖／基市府提供
檢方查出大日公司負責東岸地下停車場（含商場）期間，賄賂市府交通處員並做假帳造成市府損失，全案起訴11人。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑罷免案因東岸商場爭議而起，謝國樑當初不與大日公司續約、重新招標的原因，隨檢方掀開林右昌時代官員與廠商的鍋蓋，證明謝國樑要正本清源防弊護產並沒有錯，也顯示藍營不斷強調踩到別人利益，遭特定人士的反撲，才演變成罷免案，前朝不是一句「政治抹黑」可卸責，林右昌該出面說清楚。

這起大日公司因停車場案行賄市府官員案，在林右昌任內爆發，當時大搜索、約談，就喧騰一時，重創前朝的市府清廉形象，而官商互動之密切及行賄手法，都令人瞠目結舌，不僅收賄超過百萬元，涉案也達技正層級，重重打了標榜清廉執政的民進黨一記耳光，從標案、稽查到開罰，都可為了利益「放水」。

罷免公民團體當初提議罷免，主要訴求就是東岸停車場重新招商後，市府強制移交，引發大日的協力廠商、負責商場經營的ＮＥＴ強力反彈，控告謝國樑強盜罪，面對凌晨破門執行點交的事實，攻擊市府違失的影片、圖卡在網路廣泛流傳，罷免案攻防前期讓謝團隊吃了不少苦頭。

不過，市府與大日、ＮＥＴ因東岸招商的訴訟、訴願陸續有進展。基隆地院今年六月認定市府取得東岸商場所有權、八月駁回ＮＥＴ主張東岸商場權利，加上ＮＥＴ提出行政假處分被台灣高等行政法院駁回，財政部促參司也駁回ＮＥＴ對經營權易主異議，成為市府口中的「四連勝」。

檢方查出林市府任內辦理東岸停車場招商，爆發官商勾結弊端。業者涉嫌行賄，市府人員涉嫌收賄和洩密，當事人面對司法追訴理所當然，但也把前朝官員與廠商的鍋蓋掀開，還有沒有更多不為人知的藏汙納垢？尤其涉案的還有市府臨時人員，何以有這麼大權力？背後的靠山是誰？

尤其，在罷免案連署期間，林右昌多次到基隆開講劍指謝國樑，毫不掩飾介入罷免，也難怪被質疑將罷免當成「遮羞布」。罷免案夾雜前朝黑幕，這項起訴也讓人回頭質疑罷免案的正當性。

停車場 公民團體 收賄 林右昌 罷免 謝國樑

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