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高雄77中階官警大搬風 「鴨頭」槍擊命案換手追幕後黑手
高雄市警局今天傍晚發布人事調整命令，77名中階官警異動職務，其中左營警分局偵查隊長陳嘉宏，上周調升旗山分局副分局長，因正偵辦中的屏東聞人「鴨頭」陳姓男子槍擊命案，遲未就任，將在9月2日由林園警分局偵查隊長王志銘接手左營偵查隊長，查辦這件槍擊案幕後黑手。
綽號「鴨頭」的屏東聞人陳昫豪，8月16日在高雄左營區明華一路桌遊店停車場，遭楊姓男子開槍身亡。雖楊男不久攜槍到左營警分局新莊派出所投案，稱與陳有50萬元債務糾紛才開槍，但檢警懷疑幕後疑有人教唆，仍續查全案當中。
左營偵查隊長陳嘉宏查辦全案，但7月22日調升旗山警分局副分局長，為查辦鴨頭槍擊命案，仍受命代理偵查隊長，直到今天中階官警人事命令發布，全案將由接任左營偵查隊長的王志銘繼續追辦命案幕後黑手。
這次高雄市警局調整77名中階官警，異動職務如下圖。
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