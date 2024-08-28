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四海幫桃園製毒 警攻堅逮人查扣市價5千萬元毒品

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

四海幫海誠堂副堂主35歲許姓男子，在桃園市新屋區租下廠房，找來製毒師製造愷他命成品，刑事局偵察第三大隊接獲線報調查，今年4月攻堅逮人，起獲愷他命成品31公斤、製毒半成品毛重800公斤、各式製毒化學原料4000公斤及大批製毒器具。

許嫌等人將製毒工廠藏匿在桃園市荒郊隱密廠房，在房屋周遭設置監視器，警方調查兩個月，動員數十名警力攻堅，許嫌等人為阻止警方行動，找來車輛放在廠房大門後方，警方破門被阻擋，分兵到後門逮人。

警方逮捕許姓製毒主嫌、何姓製毒師傅、共犯陳嫌、潘嫌、朱嫌、楊嫌等6人到案，查扣愷他命成品31公斤、製毒半成品800公斤、各式製毒化學原料4000公斤、大批製毒器具，若製成毒品流出市面，市價超過5千萬元。

許嫌從今年3月，夥同26歲何姓製毒師傅製毒，陸續招募陳嫌、潘嫌、朱嫌等人進廠製毒、招募楊嫌負責購入設備、補給食物，並以一個月8萬元價格，承租300坪大型廠房製毒，全案詢後依毒品罪嫌，將許嫌等人移送桃園地檢署偵辦，許嫌等6人裁定羈押禁見。

四海幫海誠堂許姓副堂主（左二），在桃園地區承租廠房製毒，刑事局攻堅破門逮人。記者廖炳棋/翻攝
四海幫海誠堂許姓副堂主（左二），在桃園地區承租廠房製毒，刑事局攻堅破門逮人。記者廖炳棋/翻攝
四海幫海誠堂許姓副堂主，在桃園地區承租廠房製毒，刑事局攻堅破門逮人。記者廖炳棋/翻攝
四海幫海誠堂許姓副堂主，在桃園地區承租廠房製毒，刑事局攻堅破門逮人。記者廖炳棋/翻攝

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攻堅 桃園地檢署 毒品

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