打擊國際人口販運 移民署連16年辦工作坊…共11國300人參與

為了持續打擊人口販運，內政部於今天舉辦「2024年防制人口販運國際工作坊」，探討「強迫犯罪下的非典型人口販運被害人」、「各國防堵跨國人口販運犯罪策略」、「防制強迫勞動及器官摘取之關鍵策略」及「性剝削人口販運被害人權益保護及挑戰」等主題，期盼藉由不同國度的專家學者分享，共同精進防制人口販運工作，讓基本人權能獲得更完善周延的保護。

防治人口販運工作坊已連續舉辦16年，本次活動由內政部政務次長馬士元主持，有來自美國、加拿大、澳洲、韓國、越南、印尼、泰國、馬來西亞、印度、比利時、英國等11個國家，共16名的駐台大使或官方代表人員、以及學者專家等300人齊聚交流，是台灣與各國官方、學者、專家及民間團體的重要交流平台。

馬士元指出，依據聯合國於2023年公布統計資料，至少高達10萬人以上被誘騙到東南亞或其他國家網路詐騙中心從事電信詐欺，其中，有很多人屬於人口販運的被害人，我國也有許多被害國人於海外被迫從事電信詐欺的活動，在各部會協力合作下，被害國人已經大幅減少。