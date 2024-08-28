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打擊國際人口販運 移民署連16年辦工作坊…共11國300人參與
為了持續打擊人口販運，內政部於今天舉辦「2024年防制人口販運國際工作坊」，探討「強迫犯罪下的非典型人口販運被害人」、「各國防堵跨國人口販運犯罪策略」、「防制強迫勞動及器官摘取之關鍵策略」及「性剝削人口販運被害人權益保護及挑戰」等主題，期盼藉由不同國度的專家學者分享，共同精進防制人口販運工作，讓基本人權能獲得更完善周延的保護。
防治人口販運工作坊已連續舉辦16年，本次活動由內政部政務次長馬士元主持，有來自美國、加拿大、澳洲、韓國、越南、印尼、泰國、馬來西亞、印度、比利時、英國等11個國家，共16名的駐台大使或官方代表人員、以及學者專家等300人齊聚交流，是台灣與各國官方、學者、專家及民間團體的重要交流平台。
馬士元指出，依據聯合國於2023年公布統計資料，至少高達10萬人以上被誘騙到東南亞或其他國家網路詐騙中心從事電信詐欺，其中，有很多人屬於人口販運的被害人，我國也有許多被害國人於海外被迫從事電信詐欺的活動，在各部會協力合作下，被害國人已經大幅減少。
此外，2024年1月1日修正施行的「人口販運防制法」，已經將利用他人實行依我國法律有刑罰規定的行為納入刑事處罰，如果當事人同時兼具人口販運被害人及其他犯罪案件加害人的身分時，法官在判刑時均會考量犯罪情節等因素給予免刑或減輕刑期，以期強化打擊犯罪集團並兼顧人權。
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