影／4寶媽夾帶千萬海洛英闖關 航警循線逮捕3台籍犯嫌

關務署台北關與航警局安檢大隊執行入境旅客託運行李X光儀檢時，發現一件自泰國來台的背包X光顯像有異標記注檢，待行李主人泰國籍女子通過海關檢查台時予以攔查，果然在背包夾層內查獲第一級毒品2.8195公斤，市價約新台幣1500萬。航警續辦後，循線逮捕我國籍李姓、潘姓及王姓犯嫌3人，近日依違反毒品危害防治條例將4人起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵一隊隊長李維佳表示，一名43歲泰國籍P姓女子以觀光名義，於4月19日自泰國搭機來台時遭查獲夾帶2.8公斤毒品。P女落網後向警方坦承，因為在泰國育有4名子女又無穩定工作，便以新台幣13萬元代價，替運毒集團夾帶毒品闖關入境，對方同時也提供來回機票及住宿生活費，只要入境後交給台灣這邊的收貨人就可以拿到錢。

李維佳指出，專案小組向上溯源，循線逮捕在台收貨的47歲李男，並查扣要交付P女的酬庸13萬元，並且進一步逮捕上手28歲潘男及39歲王男2人，將4名犯嫌移送桃園地檢署偵辦，訊後P女及李男羈押獲准，近日依違反毒品危害防治條例起訴P女、李男及潘男3人，並持續溯源追查。航警局呼籲，運輸、販賣第一級毒品者，依法可處死刑或無期徒刑，處無期徒刑者，得併科新台幣3000萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。

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