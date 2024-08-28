384公斤K毒漂屏東海岸…害兩警送醫打解毒針 9毒梟二審全改重判

潘姓男子為首的海上運毒走私集團，2年前走私384公斤、市價7.6億元K他命，結果遇到海巡派船臨檢，成員將部分毒品丟包入海，一度讓專案小組扼腕，所幸後續在滿州鄉鹿寮海岸邊尋獲，涉案10人一審被依運輸毒品罪判2年至12年徒刑，高雄高分院今宣判，均改判3年6月至10年。

檢警調查，吳姓、賴姓、潘姓男子等10人與綽號俊傑、小伍、小威、保羅等人組成毒品走私集團，2021年9月間，該集團擬定由吳、蔡負責海上接運毒品，再由其他5人在岸邊待命，負責陸上搬運及交付毒品事宜。

同年9月21日，吳姓男子駕駛管筏「福明號」搭載蔡男出海，行經屏東外海35海浬處，從不明貨輪接運480公斤K他命上船後返航。

當時海巡從岸際雷達發現管筏「福明號」行跡詭異，隨即在鵝鑾鼻外海2海浬處派船攔檢，吳、蔡兩人見海巡船艇靠近，隨即將船上K他命綁上3顆浮筒，丟棄在海上。

不料當天天候不佳，海流變化，毒品不知漂流到那裡，該集團金主俊傑質疑毒品遭潘男「黑吃黑」，隨即要潘男等人「負責」，毒品沒成功交運，潘又擔心被幕後金主尋仇，隨即四處躲藏。

所幸警方早以掌握該集團運毒計畫，經不斷尋找，成功於同年10月7日在屏東滿州鄉鹿寮溪海邊發現了海上丟包剩下的384公斤毒品，當天警方搬運時，還有兩名員警不慎吸到毒品出現不適，送醫打解毒針才緩解。

專案小組事後掌握潘男等人行蹤，先後拘提潘男等人到案，參與毒品走私的金主、交通等10人全部被逮，該批毒品市值達7.6億元，為屏東歷年破獲最大規模。

屏東地院審理後，認定潘男等人涉嫌運毒，依運輸第三級毒品罪，將涉案人判1年10月至5年徒刑，其中吳姓男子因居中協調，被認為參與程度最深，判刑12年，量刑最重。

全案上訴後，高雄高分院今宣判，合議庭認為，該毒品雖被丟包，但如果成功上岸，恐荼毒台灣人，涉案9人全數從重改判3年6月至5年10月徒刑，至於量刑最重的吳男，因走私期間入監，未參與其他工作，改判10年。可上訴。