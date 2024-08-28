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防制人口販運工作坊登場 跨國探討犯罪新樣態

中央社／ 台北28日電

防制人口販運國際工作坊今天登場，移民署說，共計11國、16名駐台大使與會，探討主題包括「強迫犯罪下的非典型人口販運被害人」等，盼讓基本人權有更完善保護。

移民署今天舉辦「2024年防制人口販運國際工作坊」，包括美國、加拿大、澳洲、韓國、越南、印尼、泰國、馬來西亞、印度、比利時、英國等11國，共16名駐台大使、官方代表人員和學者專家等約300人齊聚交流。

內政部次長馬士元致詞表示，根據聯合國2022年發表報告揭露，全球被害人遭受他人剝削並從事相關犯罪等勞動力情形，占所有人口販運犯罪樣態的10.2%，這個數據不能坐視。

馬士元指出，很多從事人口販運或詐欺相關案件犯嫌，同時有加害人和被害人身分，這是人口販運面臨的新樣態，台灣有許多國人從2022年起被誘騙至國外從事詐騙工作，且依聯合國2023年統計資料顯示，至少高達10萬人以上被誘騙到東南亞或其他國家網路詐騙中心從事電信詐欺，為犯罪新興議題。

他提到，台灣今年1月修正施行人口販運防制法，已將此犯罪類型加入法律規範，也希望藉此研討會能有更多討論和收穫。

由於會前有民團到場外陳情，認為政府防治人口販運不要只是大拜拜，並指出遠洋漁工的強迫勞動處境，是由許多個案堆疊出來的系統性問題。馬士元說，這些都是政府要一起來處理的問題。

移民署長鍾景琨會後接受媒體聯訪時也表示，打擊人口販運策略有包括「預防、追溯、保護和夥伴」等四個面向，今天會議著重夥伴關係建立，雖未納入漁工議題討論，但國內對此議題是相當重視，行政院也於兩年前通過漁業與人權行動計畫，結合各部會和民間團體一起努力。

根據移民署新聞稿資料指出，防制人口販運的國際交流活動已連續16年舉辦，為台灣與各國官方、學者專家及民間團體針對防制人口販運議題的重要交流平台，今年主要探討「強迫犯罪下的非典型人口販運被害人」、「各國防堵跨國人口販運犯罪策略」、「防制強迫勞動及器官摘取之關鍵策略」及「性剝削人口販運被害人權益保護及挑戰」等主題。

防制人口販運國際工作坊28日在台北登場，多國駐台大使、官方代表人員和學者專家等齊聚交流，探討議題包含「強迫犯罪下的非典型人口販運被害人」等。中央社
防制人口販運國際工作坊28日在台北登場，多國駐台大使、官方代表人員和學者專家等齊聚交流，探討議題包含「強迫犯罪下的非典型人口販運被害人」等。中央社

人權 移民署 馬來西亞

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