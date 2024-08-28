社工首次透過律師發聲：已社會性死亡

剴剴案中兒福聯盟陳姓社工昨遭起訴，檢方批她犯後態度惡劣、藏匿證據，兒盟昨發聲明，認為細節仍待釐清，更否認包庇社工一事；陳姓社工首次透過律師發聲，警方將她上銬刻意供媒體拍攝，「某程度已被宣告社會性死亡」，此外，部分錯誤報導讓案件雖在偵查中，「輿論卻已未審先判」。

針對社工被訴一事，兒盟認為有細節仍待釐清，尤其需要理解社會工作者在服務時可能面臨的實際困難，可能無法僅依書面規章進行判斷，更何況援引不完整或錯誤規定作為依據，這將誤導媒體及社會大眾對於案件真實情況及社工工作的理解。

另對於指涉兒盟同仁以「內部群組」討論案件資料，兒盟表示，實際應為檢討小組釐清案件時所建立的緊急應變措施，目的是釐清案件和持續提供家屬及各網絡單位必要資訊，兒盟不曾也絕不會指示社工進行任何非法行為，更未有任何包庇情事。

社工委任律師蔡宜臻透過聲明指出，從檢警偵辦之初、相關偵查資訊即不斷外洩，輿論風向均誤導社工未實際訪視，形塑社工包庛保母的罪犯形象，違反偵查不公開。今年三月十二日社工接到電話即前往機構配合調查，精神狀況穩定無任何傷人自傷舉措，卻被以「無正當理由不到場」為由拘提並上銬再刻意讓媒體拍攝，此等違法執法手段使社工在接受偵訊前，某程度已被宣告社會性死亡。

該聲明指出，劉姓保母蓄意欺瞞使社工及社會局訪視人員、牙醫均遭蒙騙，卻要社工一人扛起過失致死等刑責，對於起訴結果深表遺憾與不解，社工將在後續司法審理中持續配合調查，針對起訴書就事實及規範誤解之處，逐一還原釐清，證明清白。