社工人員工會：檢方不了解實務工作

剴剴遭凌虐致死，兒福聯盟陳姓社工昨遭起訴，引發社工團體批評，台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸直言，「這對社福環境是一大打擊」，從檢方起訴書內容可見，司法界不了解社福體系運作，甚至把社工與居家托育訪視人員搞混。衛福部社工司長蘇昭如說，尊重司法偵查結果，但從輿論可見，各界對於社工「期待太高了」。

沈曜逸表示，起訴書中引述衛福部居家托育服務中心訪視輔導工作指引，認為該社工未遵守指引相關規定，但本案社工並非居托中心訪視員，足見司法體系對社工實務工作並不了解。他說，工會尊重檢調結果，但呼籲各界秉持無罪推定原則，另希望法官於司法審定過程中，邀請具社福實務經驗人員擔任專家證人，以利相關證據之判定。

中華民國社工師公會全聯會理事長吳玉琴表示，被依過失致死、偽造文書二項起訴罪名，對該社工來說，為不可承受之重，實際虐死兒童的是保母，社工人員也許不夠敏感，訪視過程中未能及時發現施虐跡象，或被保母謊言所蒙蔽，做出錯誤判斷，「但這是否構成這麼嚴重的控訴？」

整起案件已進入司法程序，蘇昭如尊重司法偵查結果，但她也表示，從輿論可見，各界對於社工「期待太高了」，認為社工一切都要做到完美，但絕對不可能單憑社工，就可解決所有社會問題。