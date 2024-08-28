剴剴虐死案 社工遭訴過失致死

剴剴遭虐死案，檢方昨依涉犯過失致死等罪，將陳姓社工（右二）提起公訴。圖為陳女三月移送地檢署畫面。本報資料照片 一歲男童「剴剴」遭保母劉彩萱虐待死亡案，劉彩萱與胞妹劉若琳兩人日前被起訴後，檢方持續調查，查出主責的陳姓女社工也涉犯過失致死及使業務登載不實文書等罪，昨提起公訴，並以陳犯後態度惡劣，藏匿證據，干擾辦案，毫無悔意，建請法院從重量刑。

檢方指出，陳女為兒福聯盟社工，二○二二年三月間從新北市政府社會局樹鶯社會福利服務中心受理轉介剴剴出養案，同年五月媒合由蕭姓保母照顧，因剴剴生母失聯終止契約，將剴剴交由其外婆帶回，由外婆自行委託周姓保母照顧。

二○二三年六月十五日，樹鶯社福中心通知剴剴外婆欲出養剴剴，當時周姓保母有意繼續照顧，陳女未協助申請減免周姓保母費用，八月媒介劉彩萱與剴剴外婆簽署家庭托育契約書，約定九月一日起以每日一千元，由劉彩萱全日照護剴剴，費用由兒福聯盟支付。

「社工片面聽信保母說詞」

同年九、十月間劉女告知陳女，剴剴不斷出現講髒話、撞頭、磨牙及掉牙等異常情形，還常不斷自摔，希望送回兒盟或交由專業人士托育，已符合兒盟手冊應增加訪視頻率之但書情形；剴剴外婆希望多增加訪視，陳女未為之。剴剴去年十二月廿四日昏迷送醫急救後不治，檢警相驗發現剴剴四肢、額骨與骨盆因外力嚴重凹陷變形，疑生前遭虐待。

檢方認為，陳女二○二三年九月至十一月間訪視剴剴三次，均事先與劉彩萱約定訪視日期。另劉女沒有製作剴剴寶寶日誌，陳也未要求，片面聽信劉對剴剴瘀青傷勢說詞，還曾告知剴剴外婆，劉「用愛的方式照顧剴剴，剴剴瘀青是公園跑步時自行撞到」，剴剴身形消瘦是因天氣變化所致。

「謊稱主要照顧者是外婆」

檢方指出，陳女為避免過失遭人知悉，剴剴送醫後，謊稱剴剴主要照顧者是外婆，剴剴外婆抵達醫院，陳又謊稱剴剴死因疑為溢奶。

檢方也查出，陳女未按時製作兒福聯盟工作處遇紀錄，檢察官要求後，與兒福聯盟江姓社工及李姓總督導商討如何應對後續相關偵查作為；李女去年十二月廿四日成立ＳＫＹＰＥ群組聯繫，隔日再成立「一二二四意外處理」群組，透過雲端同步整理剴剴案始末大紀事，討論如何增補工作處遇紀錄。

「補製作工作紀錄涉不實」

檢方指出，陳女從去年十二月卅一日至今年四月十八日，翻閱過往保母及剴剴外婆對話紀錄，逐筆製作工作處遇紀錄，不實內容包括「請保母協助提供案童近期照片已和案外祖母分享近況」、「護理師告知案外祖母案童疑似溢奶所導致」，不實登載護理師轉述剴剴死因為溢奶，今年四月十八日提出刑事答辯狀，檢附她與保母、剴剴外婆對話紀錄截圖工作處遇紀錄共三次。檢警今年三月十二日搜索陳女住居所及兒福聯盟，訊後依涉嫌偽造文書及過失致死等罪嫌命陳女卅萬交保。