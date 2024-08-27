嘉市街頭棒球隊全落網 衝突原因竟是…叫傳播妹被妻發現引爆亂鬥

嘉義市區日前發生兩方人馬於街頭持球棒、刀械鬥毆事件，警方據報趕到現場不僅遺留西瓜刀、球棒還有片掉落車門，連日以來警方追查陸續將涉案13人帶回偵訊，依織犯罪防制條例、妨害秩序等罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。而雙方衝突原因竟然係因叫傳播妹被妻發現，2女發生口角、告狀進而引發大亂鬥。

本月20日中午11點多嘉市警一分局北興派出所接獲報案，在保安二路有人持球棒、刀械鬥毆，警方啟動快打機制前往現場，但警方到達時，雙方當事人皆已離開，現場有2名傷者，遺留西瓜刀、球棒，還有片車門，警方協助傷者送醫治療，沒有生命危險；警方鎖定涉案人員及車輛，陸續將涉案蔡姓男子等13人查緝到案。

警方表示，經查本案係蔡男與傳播小姐在外飲酒，遭蔡妻發現，與傳播A女發生口角，A女向主管賴男告狀後，蔡男與賴男雙方在網路上互嗆，甚至引發在大馬路旁發生鬥毆，員警調閱監視器影像過濾出7輛涉案車輛，發現車門掉落的車輛仍在大雨中行駛，另有車輛因毀損無法駕駛而聯繫拖吊車拖離現場，其餘車輛車身均有損毀痕跡。

嘉義市警一分局與刑事局偵二大隊第二隊組成專案小組連日追查，在嘉義地檢署檢察官陳昱奉指揮偵辦下，查緝蔡男等13人到案，查扣開山刀3把及球棒6支，訊後移請嘉義地檢署偵辦。 嘉義市警方調閱路口監視器發現掉落車門的車輛冒雨行駛。圖／翻攝畫面 嘉義市警方查扣球棒6支、開山刀3把等證物。圖／翻攝畫面 嘉義市警方發現有車輛因毀損無法駕駛而聯繫拖吊車拖離現場。圖／翻攝畫面 嘉義市警方將涉嫌在街頭鬥毆的13人帶回偵辦。圖／翻攝畫面

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