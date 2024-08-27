發現渣男已婚欲分手 泰女摩鐵內遭刺11刀

新北市男子林家慶隱瞞已婚身分與一名泰國籍女子交往，今年7月16日凌晨，2人前往樹林區某汽車旅館過夜時，僅因女方發現自己是林男婚外情對象欲分手，竟遭林男持水果刀連刺上半身11刀，幸虧緊急送醫才撿回一命，新北地檢署依殺人未遂罪將林男起訴。

檢警調查，林男與被害人是在案發前一天的7月15日凌晨3時許，前往該汽車旅館投宿，後來2人因女方發現男方已婚，雙方爆發激烈口角，林男盛怒之下拿出預先買好的水果刀，朝被害人左胸、肩膀、手臂連刺11刀。