幣商面交慘遭綑綁洗劫 3嫌得手價值70萬泰達幣遭起訴

虛擬貨幣幣商劉姓男子，今年6月間和陽姓男子相約台北市內湖區面交，陽男、林男涉假裝買家，實際上是拚錢搶幣，持開山刀抵住劉男，逼迫打價值新台幣70萬元的泰達幣，還趁抽菸搶走劉的現金1萬元，隨後丟包路邊。士林地檢署偵結，依強盜等罪嫌起訴陽男等3人。

起訴指出，22歲陽男、20歲林男假裝虛擬貨幣買家，透過23歲張男、綽號「阿辰」在飛機軟體上暱稱「金財庫」男子介紹劉姓幣商交易，雙方相約6月22日晚上9時許，在內湖舊宗路2段97號前交易，林男涉拿出開山刀抵住劉的身體，還拿口罩矇眼、束帶綁手，恫稱「拿刀捅」，劉心生畏懼，陽男拿劉的電話向劉的朋友稱「阿強」說「已收到現金」，「阿強」當晚10時許分別打84顆、2萬1千顆泰達幣給陽男，陽、林得手價值約新台幣70萬元，當晚在新莊一家ＫＴＶ分贓。

劉男遭搶虛幣後下車抽菸，又遭陽搶走褲子內的現金1萬元，20分鐘後被丟包在新北樹林區；劉男報案求助，警方6月24日持拘票拘提陽、林到案。陽男坦承強盜虛擬貨幣，但沒有打劉男；林男則稱，搶幣後沒有分到錢；張男稱，只是介紹陽男去拚錢，不知道強盜案，否認犯行。