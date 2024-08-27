借15萬遲不還約談判 債權人丟水雷…住戶以為開槍報警

新北市陳姓男子陸續向李姓友人借款15萬元，李遲遲不還。昨天凌晨雙方5人約在新莊區新泰路與公園路談判，李朝陳男座車旁燃丟一枚水雷，陳駕車欲逃，李開車衝撞後，李兩車4人開車離去。警方獲報一個小時後循線逮人，查扣刀械、水雷一併帶回查辦，警詢後依法送辦4人。

據了解，陳姓男子（18歲）與李姓男子（21歲）互相熟識，陳因無業從今年初開始以生活所需、手機壞掉為由，陸續向李借款15萬元。日前李向陳催討欠債「你哪時候要還」，陳無力還債回說「我最近找到工作，一定會還」、「我現在沒錢」，最後乾脆避不見面讓李大為光火。

昨天凌晨零時54分雙方約在新北市新莊區新泰路與公園路口談判，陳先開車到場，不久，李與另三人分乘兩輛汽車抵達，見陳坐在車上立即衝前將車包圍，雙方沒有下車隔著車身談判。過程中，李燃點一枚水雷朝著陳男座車丟去，陳被嚇到駕車欲逃，遭李開車撞擊。附近住戶聽到炮聲，誤以為開槍報警協處。