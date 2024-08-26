越南移工持毒見警丟水溝 台中熱心市民幫忙指位置

台中市警局保大23日晚間在北屯區東山路取締酒駕，發現一輛轎車違規停車，警方上前盤查，未料車內的越南籍朱姓移工心裡有鬼，打開車門逃逸，期間還丟了一個香菸盒到水溝裡，當時熱心的劉姓男子目擊過程，在警方逮捕朱男後，劉向警方指出朱棄置菸盒的位置，順利在盒內查獲少量安非他命，全案警詢後依毒品罪送辦。

台中市警局保大第一中隊在23日晚間，北屯區東山路一段執行取締酒駕勤務，發現越南籍朱姓移工（27歲）違規停車，警方前往盤查，過程中朱神情異常緊張，突然從駕駛座車門置物槽，拿出一個香菸盒後，即迅速棄車外逃逸。

警方在後方追趕過程中，朱順勢將菸盒丟進附近水溝內，企圖滅證，警方壓制朱男後，幸好有一名熱心劉姓市民（25歲）向警方表示，有目睹到朱丟棄菸盒的確切位置，警方依照劉所記憶的位置，順利找到菸盒，其中有11包安非他命（重6公克），全案警詢後依毒品罪送辦。

台中市警局保大表示，讚揚熱心市民的行動，感謝他為社會治安做出的貢獻，如果發現不法行為或掌握相關情資，應主動向警方舉報，齊心協力維護社會安全，確保每一位市民都能安居樂業。

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