聽新聞
test
0:00 / 0:00

懷疑女友另結新歡…誤砍無辜男子斷腳筋 2惡徒逞凶被重判6年

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導

龔姓男子懷疑女友跟他人搞曖昧，今年1月下旬夥同陳姓友人帶開山刀、藍波刀從桃園飆車到新竹縣湖口郷準備教訓情敵，在暗巷內將牽著10歲女兒出門吃消夜的被害人誤為女友曖昧對象，一陣亂砍導致無辜男子全身多處傷害，就醫診斷出未來再也無法深蹲或跳躍，新竹地方法院法官審理後，依共同犯重傷害罪分別判處龔男6年2個月、陳男6年有期徒刑。

34歲龔男懷疑張姓女友跟他人有曖昧關係，雙方爭吵後，他多日致電女友都未接通，傳Line訊息也已讀不回，懷疑友女另結新歡外出喝酒，1月24日晚間託友人陳男打電話給張女，得知她在湖口鄉一間超商

龔男當天深夜趕到湖口找人，被害人帶著10歲女兒11點半在超商吃完消夜後步行離開，不料卻被埋伏在外的龔男等人誤為是情敵，遭兩人持刀追砍，遭砍斷腳筋，雙腳大腿都是刀傷，腳趾險被砍斷，被害人跑進超商求救，張女見男友追砍陌生人，大喊「砍錯人了」，龔、陳2人才停手上車逃逸。

案發後，警方陸續在新北、基隆、湖口等地拘提到龔男等涉案男女，5人都是毒品列管人口，龔及陳都坦承行凶，被警方依殺人未遂罪嫌移送法辦。

法院審理時，被害人經醫院診斷傷勢，未來將造成活動障礙，包括無法深蹲及跳躍，嚴重減損一肢以上的機能。且龔、陳兩名被告在被害人未成年女兒面前逞凶，對少女受極大驚嚇，心中留下不可抹滅陰影，嚴重影響未來身心發展，

法官認為龔男雖與被害人和解，卻惡劣未依約賠償，陳男甚至連和解都未達成，都難以認定兩人犯後態度良好，依重傷害罪判龔6年2個月、陳男6年徒刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

龔姓男子今年1月下旬夥同陳姓友人帶開山刀、藍波刀從桃園飆車到新竹縣湖口郷準備教訓情敵，卻誤砍帶女兒出門吃消夜的無辜被害人，新竹地院審理後將逞凶的兩人分別判處6年2月、6年徒刑。記者胡蓬生／攝影
龔姓男子今年1月下旬夥同陳姓友人帶開山刀、藍波刀從桃園飆車到新竹縣湖口郷準備教訓情敵，卻誤砍帶女兒出門吃消夜的無辜被害人，新竹地院審理後將逞凶的兩人分別判處6年2月、6年徒刑。記者胡蓬生／攝影
龔姓男子今年1月下旬夥同陳姓友人帶開山刀、藍波刀從桃園飆車到新竹縣湖口郷準備教訓情敵，卻誤砍帶女兒出門吃消夜的無辜被害人，新竹地院審理後將逞凶的兩人分別判處6年2月、6年徒刑。記者胡蓬生／攝影
龔姓男子今年1月下旬夥同陳姓友人帶開山刀、藍波刀從桃園飆車到新竹縣湖口郷準備教訓情敵，卻誤砍帶女兒出門吃消夜的無辜被害人，新竹地院審理後將逞凶的兩人分別判處6年2月、6年徒刑。記者胡蓬生／攝影

女友 超商

延伸閱讀

高雄男誤認女友與人看「角頭」吃飛醋 上演2打1慘了

富少被甩逼女友全裸簽本票 討17萬又性侵重判13年

林明佐猛存「45萬」神秘數字動機曝 離婚立刻匯500萬給女友

男抱怨女友24歲「中年發福」 網一看體重狂酸：把她讓給我！

相關新聞

越南移工持毒見警丟水溝 台中熱心市民幫忙指位置

台中市警局保大23日晚間在北屯區東山路取締酒駕，發現一輛轎車違規停車，警方上前盤查，未料車內的越南籍朱姓移工心裡有鬼，打...

懷疑女友另結新歡…誤砍無辜男子斷腳筋 2惡徒逞凶被重判6年

龔姓男子懷疑女友跟他人搞曖昧，今年1月下旬夥同陳姓友人帶開山刀、藍波刀從桃園飆車到新竹縣湖口郷準備教訓情敵，在暗巷內將牽...

影／騎車被犬追…父竟帶國中兒持槍掃射飼主果園、黑狗 嚇壞居民

彰化縣黃姓男子不滿日前被農戶的狗追，竟帶著國中生兒子兩度持空氣槍、左輪玩具槍開槍報復，嚇壞附近居民。彰化警分局在黃男住處...

桃園東眼山失智父與子墜谷1死 兒子認當時「想一起死」

桃園市復興區東眼山區發生楊姓父子吵架隧落溪谷造成楊父死亡長照悲歌命案，警方將楊男移送桃檢複訊，據了解，楊男坦承一時衝動拉...

失智父墜溪谷亡…32歲兒涉殺害 住家里長透露父子日常情況

桃園東眼山昨發生父子拉扯致老父跌落溪谷事件，檢方認為兒子恐涉殺害直系親屬。地方里長表示，平時都是父子同住，感覺楊父身體一...

修法防堵改造槍 警政署：持模擬槍零件限期報備或繳銷

為防堵模擬槍零件改造槍，槍砲彈藥刀械管制條例今年1月3日修正公布納管模擬槍主要組成零件，內政部本月12日會銜經濟部公告查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。