懷疑女友另結新歡…誤砍無辜男子斷腳筋 2惡徒逞凶被重判6年

龔姓男子懷疑女友跟他人搞曖昧，今年1月下旬夥同陳姓友人帶開山刀、藍波刀從桃園飆車到新竹縣湖口郷準備教訓情敵，在暗巷內將牽著10歲女兒出門吃消夜的被害人誤為女友曖昧對象，一陣亂砍導致無辜男子全身多處傷害，就醫診斷出未來再也無法深蹲或跳躍，新竹地方法院法官審理後，依共同犯重傷害罪分別判處龔男6年2個月、陳男6年有期徒刑。

34歲龔男懷疑張姓女友跟他人有曖昧關係，雙方爭吵後，他多日致電女友都未接通，傳Line訊息也已讀不回，懷疑友女另結新歡外出喝酒，1月24日晚間託友人陳男打電話給張女，得知她在湖口鄉一間超商。

龔男當天深夜趕到湖口找人，被害人帶著10歲女兒11點半在超商吃完消夜後步行離開，不料卻被埋伏在外的龔男等人誤為是情敵，遭兩人持刀追砍，遭砍斷腳筋，雙腳大腿都是刀傷，腳趾險被砍斷，被害人跑進超商求救，張女見男友追砍陌生人，大喊「砍錯人了」，龔、陳2人才停手上車逃逸。

案發後，警方陸續在新北、基隆、湖口等地拘提到龔男等涉案男女，5人都是毒品列管人口，龔及陳都坦承行凶，被警方依殺人未遂罪嫌移送法辦。

法院審理時，被害人經醫院診斷傷勢，未來將造成活動障礙，包括無法深蹲及跳躍，嚴重減損一肢以上的機能。且龔、陳兩名被告在被害人未成年女兒面前逞凶，對少女受極大驚嚇，心中留下不可抹滅陰影，嚴重影響未來身心發展，

法官認為龔男雖與被害人和解，卻惡劣未依約賠償，陳男甚至連和解都未達成，都難以認定兩人犯後態度良好，依重傷害罪判龔6年2個月、陳男6年徒刑。

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