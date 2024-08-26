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影／騎車被犬追…父竟帶國中兒持槍掃射飼主果園、黑狗 嚇壞居民
彰化縣黃姓男子不滿日前被農戶的狗追，竟帶著國中生兒子兩度持空氣槍、左輪玩具槍開槍報復，嚇壞附近居民。彰化警分局在黃男住處查獲相關槍械，依恐嚇、妨害自由及違反少年事件處理法罪嫌，分別將父子二人移送法辦。
黃姓男子（43歲）日前騎車載女兒行經花壇鄉環山路，被農戶的黑狗追逐狂吠，黃男心生不滿，23日晚間7點多帶著才13歲的兒子兩人持空氣槍對著黑狗及果園亂開槍；隔天24日凌晨2點多又疑似持左輪玩具手槍到農戶外開槍，附近居民聽到30多聲槍響都嚇醒，果園的木瓜彈痕累累。
警方接獲通報查到黃男住處，在其家中查到空氣槍2支（含彈匣）、火藥式左輪玩具槍1支、BB彈1包，及含彈匣的瓦斯槍1支。黃嫌坦承因日前騎機車行經該處遭園主家犬追吠，心生不滿才持空氣槍等前往射擊報復。
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