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修法防堵改造槍 警政署：持模擬槍零件限期報備或繳銷
為防堵模擬槍零件改造槍，槍砲彈藥刀械管制條例今年1月3日修正公布納管模擬槍主要組成零件，內政部本月12日會銜經濟部公告查禁模擬槍主要組成零件。警政署說，民眾持有模擬槍主要組成零件，截至明年2月12日，應儘速向警方申請報備持有或自願繳銷。
警政署表示，期限屆滿前，攜帶模擬槍主要組成零件及身分證明文件，至戶籍所在地警察局、分局或派出所辦理報備持有，刻印辨識碼後可繼續合法持有；若自願繳銷，可向任一警察局、分局或分派出所辦理。
警政署指出，持有模擬槍主要組成零件，未於期限前完成報備，可處20萬元以上500萬元以下罰鍰並沒入。
警政署說，修法防堵不法分子「化整為零」，利用模槍零件改造具殺傷力槍枝，危害治安，警方持續加強肅槍，保障民眾安全。
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