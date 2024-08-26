影／假車牌氾濫 國道警方15天查獲53面掛假牌行駛高速公路

國內車輛懸掛假車牌的情形非常氾濫，警政署已通令加強查緝，國道公路警察局本月11至25日止，短短15天已在高速公路上查獲25件合計53面假車牌，其中原因多半是超速被扣牌，也有通緝犯為了躲避查緝，但仍被循線逮捕查獲槍彈和毒品。

交通科股長陳文斌指出，國道警方為加強查緝假車牌，紅斑馬巡邏時會由員警利用行動電腦（M-Police）即時查詢，發現異常直接攔檢。此外，不少民眾收到逕行舉發的罰單或被檢舉違規，才發現牌號疑遭盜用，員警彙整申訴案件疑似偽造車牌名單，交給外勤單位加強巡邏查緝。

譬如第九大隊員警11日上午8時許，在國道5號北向頭城路段發現1輛粉紅色保時捷的牌號，根本就是瞎掰的數字組合，不存在於監理機關車籍資料檔案。攔截時32歲簡姓男子還抄路肩衝進雪山隧道，最後因前方車流受阻，插翅難逃才停車舉手投降。原來他的牌號，3月因超速被吊扣，於是向朋友購買假牌號。

15日國道刑警大隊則在新北市八里區逮捕32歲雷姓毒品通緝犯，他因為被發現經常於國道1號三重、五股路段，駕駛賓士轎車懸掛不同車牌，被警方循線查獲他開的是牌照被吊扣的權利車，因此一口氣買了6面假牌規避查緝，同時還被查扣改造手槍、子彈、海洛因、安非他命、大麻、喪屍煙彈等證物。

國道警方指出，假車牌售價從3千至超過萬元都有，有些投機份子只是複製自己被查扣的原牌號，存心犯罪的人則會冒用別人的牌號，甚至設法找同廠、同款、同年份、顏色、排氣量的車去仿製。