影／台鐵竹南車站男持刀揮舞嚇人 警拿電擊槍制伏
鐵路警察局台中分局在昨晚9時許獲報，苗栗竹南車站有一名男子持刀揮舞，分局竹南所長、員警到場後發現，年約32歲陳姓男子進入車站、持有刀械，警方立即持電擊槍，喝令陳放下刀械，陳男聽聞後，即依指令放下刀械，警方立即予以查扣刀械，進行管束。經查，陳男是「心情不好」才持刀揮舞，昨晚11時情緒冷靜後已離所。
警方表示，陳男無正當理由攜帶刀械，且為預防他人生命、身體之危險發生，全案依社會秩序維護法第63條帶返所偵辦。
鐵路警察局台中分局呼籲，無正當理由勿攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品，警方將持續加強維護站車秩序，如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關舉報，以利查緝，共同維護社會安全。
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