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林明佐涉重大貪瀆案記2大過免職 警政署：績效再好抵不過風紀案

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林明佐涉重大貪瀆案 警政署祭2大過免職：績效再好抵不過風紀案

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

官階達三線二星、高階警官林明佐涉入貪瀆案遭收押禁見，台中地檢署23日依違反貪汙治罪、組織犯罪防制條例、刑法洩密等8罪起訴，警政署今天上午宣布，將報請內政部將林明佐祭二大過免職處分。

「再好的績效都抵不過一件風紀案件！」警政署表示，林明佐身為執法人員、涉及貪汙案件，收受不正利益，有明確證據且違法情節重大，經台中地檢署偵結起訴，林的行為嚴重損害警譽，刑事局除建議內政部祭出二大過免職，還要追究相關人員考核監督責任。

警政署重申以不掩飾、不庇縱之決心，並以公開透明接受檢驗之態度及勇於處理風紀之精神，未來會要求各級主官及督察、政風人員，持續執行「靖紀工作」且應確實負起勤教嚴管責任，落實考核工作，強化風紀情報蒐集，發現警員違法必主動積極查處，絕不能徇私護短。

林明佐。圖／報系資料照
林明佐。圖／報系資料照

內政部 貪汙

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