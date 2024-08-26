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影／台中夫妻夥博弈業者 洗錢16億...警扣7千萬家產

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓夫妻與多個博弈業者合作，協助洗錢，刑事局中打四隊在去年9月間破獲一處博弈機房後，循線查出李姓夫妻涉案，今年3月至5月間陸續收網，帶回李姓夫妻等涉案10人，查扣李等人名下房產、名車、名牌包等財物，金額達7320萬元，李因涉嫌重大，檢方聲押獲准，李妻則因懷孕，獲200萬元交保，全案近日依洗錢等罪起訴。

刑事局中打四隊在去年9月間破獲假廣告公司博弈機房，經分析扣案證據發現，李男（30歲）與妻子涉替多家博弈業者洗錢，利用虛擬貨幣將不法獲利快速移轉、隱匿不法金流，全案報請台中地檢署檢察官指揮後，與台中市刑大五隊、七隊、第二警分局等單位，合組專案小組偵辦。

今年3月至5月陸續收網，帶回李姓夫妻等涉案10人，查扣現金51萬2000元、虛擬貨幣USDT5萬4375顆（合台幣174萬元）、CHANEL、LV等名牌包共19只（合台幣250萬元）、保時捷轎車1輛、Alphard廂型車1輛、電腦主機4台，以及扣押不動產1棟含土地2處（市價約6388萬元），總計扣案物市價達7320萬元。

經查，李男為首的洗錢水房打著「高薪、輕鬆、免經驗」口號，召募年輕成員加入，並化整為零分散藏匿，避免集結一處遭警一舉破獲，該集團平時利用通訊軟體聯繫從事洗錢犯行，製造偵查斷點。

李男等人為擴大獲利，同時與多個博弈業者配合洗錢，警方清查自去年3月迄查獲日止，洗錢金額高達16億1646萬餘元。

全案警詢後依洗錢防制法、組織、賭博等罪嫌，將李男等人移送台中地方檢察署偵辦，李遭檢察官聲押獲准，李妻因懷孕，獲得200萬元交保，其餘涉案人獲10萬元交保，全案近日偵結起訴。

台中市李姓夫妻等人協助博弈業者洗錢16億元，檢警今年陸續收網，查扣李等人名下名車、名牌包等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓夫妻等人協助博弈業者洗錢16億元，檢警今年陸續收網，查扣李等人名下名車、名牌包等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓夫妻等人協助博弈業者洗錢16億元，檢警今年陸續收網，帶回李等涉案10人。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓夫妻等人協助博弈業者洗錢16億元，檢警今年陸續收網，帶回李等涉案10人。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓夫妻等人協助博弈業者洗錢16億元，檢警今年陸續收網，查扣李等人名下名車、名牌包等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓夫妻等人協助博弈業者洗錢16億元，檢警今年陸續收網，查扣李等人名下名車、名牌包等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓夫妻等人協助博弈業者洗錢16億元，檢警今年陸續收網，查扣李等人名下名車、名牌包等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓夫妻等人協助博弈業者洗錢16億元，檢警今年陸續收網，查扣李等人名下名車、名牌包等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓夫妻等人協助博弈業者洗錢16億元，檢警今年陸續收網，查扣李等人名下名車、名牌包等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓夫妻等人協助博弈業者洗錢16億元，檢警今年陸續收網，查扣李等人名下名車、名牌包等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

洗錢 虛擬貨幣

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