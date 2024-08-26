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影／台中女農種橘斜槓販毒...果園交易警抓人扣海洛因

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓女子務農，在豐原區果園種植柑橘，但未賺外快被歹徒吸收，利用果園販毒，市刑大二隊獲報後，蒐證約3個月收網，將王女查緝到案，查扣市價2萬多元的海洛因等毒品，檢察官命王女以5萬元交保，全案擴大追查毒品來源，檢方近日偵結，依毒品罪起訴王女。

據查，王姓女子（51歲）居住於台中豐原，租用農地種植柑橘維生，為賺取不法利益，被歹徒吸收後，利用果園從事販毒不法，王女從去年5月間開始，透過LINE通訊軟體與藥腳聯繫在果園交易，而且「只接熟客」，因果園位置偏僻，平日不易被人察覺，王女平時也以農夫穿著打扮，企圖規避警方查緝。

警方長期蒐證完備後，去年9月間，趁王女再次於果園內交易毒品時，持搜索票將王女拘捕到案，經搜索後，當場查獲海洛因3包（重10.77公克）、安非他命1包（重0.59公克）、行動電話1支等贓證物，毒品市價約2萬元，檢方命王女以5萬元交保，擴大追查其他共犯，全案近日偵結，將王女依毒品罪起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市王姓女子務農，利用果園與藥腳交易，台中市刑大去年9月收網抓人，查扣市價2萬元的海洛因、安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓女子務農，利用果園與藥腳交易，台中市刑大去年9月收網抓人，查扣市價2萬元的海洛因、安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓女子務農，利用果園與藥腳交易，台中市刑大去年9月收網抓人，查扣市價2萬元的海洛因、安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓女子務農，利用果園與藥腳交易，台中市刑大去年9月收網抓人，查扣市價2萬元的海洛因、安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓女子務農，利用果園與藥腳交易，台中市刑大去年9月收網抓人，查扣市價2萬元的海洛因、安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓女子務農，利用果園與藥腳交易，台中市刑大去年9月收網抓人，查扣市價2萬元的海洛因、安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝

柑橘 毒品 豐原

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