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新北女加投資群組一個月遭詐千萬 汐止警埋伏逮車手

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市47歲沈姓婦人日前加入Line投資群組，陸續交付1千萬元進行投資，但欲領回獲利時卻遭對方不斷推拖，沈婦才驚覺遭詐報警。不料詐團食髓知味再次與沈婦約定面交，汐止警方派員至面交地點埋伏，當場逮捕64歲張姓車手與30歲蘇姓監控手，詢後依詐欺、洗錢罪嫌送辦，士林地院裁定蘇男羈押，張男無保釋回。

據了解，家住汐止區的47歲沈姓婦人，今年6月間加入LINE投資群組後，對方以高獲利等話術不斷慫恿沈婦投資，沈婦不疑有他在1個多月間陸續面交1千萬元現金。直至8月初沈婦見帳戶有明顯獲利欲提領時卻遭對方不斷推拖，沈婦此時才驚覺遭詐憤而報警。

不料詐團食髓知味再度連繫沈婦約定面交，汐止警方將計就計，要沈婦與對方假意配合，警方則派遣多名警力到場埋伏，見63歲張姓車手現身面交時當場將他逮捕，並查獲在附近的30歲蘇姓監控手，並在他身上查獲1包毒咖啡包。詢後將張男與蘇男分別依詐欺、洗錢及毒品罪嫌送辦，士林地院裁定蘇男羈押、張男無保釋回，警方也將持續追緝詐騙集團上游。

汐止警方在面交地點將張姓車手逮捕。記者黃子騰／翻攝
汐止警方在面交地點將張姓車手逮捕。記者黃子騰／翻攝
汐止警方逮捕張姓車手，並在他身上起出贓款。記者黃子騰／翻攝
汐止警方逮捕張姓車手，並在他身上起出贓款。記者黃子騰／翻攝

汐止 車手

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