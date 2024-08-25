毒蟲清晨駕車超商前違停 遭攔查起獲大量毒品

高雄市郭姓男子昨天凌晨4點多，駕車在台南市安平區健康三街某超商前紅線違停，經巡邏警員發現上前取締、盤查，發現郭車內有新興毒品彩虹菸13包、K他命15包、混合型毒品咖啡包47包等違禁品，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署法辦。

台南市警四分局育平派出所警員於8月24日凌晨4點多執行超商巡邏勤務時，在安平區健康三街超商附近，現郭姓男子（34歲）違規停車，進一步發現其所駕駛之車輛上放有毒品，加以盤查偵辦。

經查郭嫌車內攜有新興毒品彩虹菸13包（234支、共415.35公克）、哈密瓜錠5包（11公克）三級毒品愷他命15包（44.69公克）、混合型毒品咖啡包共47包（129.22公克），總共600‧26公克，現金9萬8，100元及用以行動電話等，尿液檢驗初篩呈二、三級毒品陽性反應。

據了解，郭涉持有的毒品為供自己食用。警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送南檢偵辦。分局長曹儒林表示，警員落實勤務，積極緝捕防止潛在危害，更遏止大量毒品流出和擴大危害，也將向上追溯毒品來源，並針對提供下游藥腳或吸食部分，進一步追查偵辦。

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