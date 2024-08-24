高雄資源回收場爆卸貨糾紛 員工打人1男掏槍打傷司機
高雄市岡山區石潭路一處資源回收場前晚7時許發生卸貨糾紛，雷姓員工和林姓貨車司機起口角，業者的友人沈姓兄弟看不慣出面挺雷男，雙方互毆，其中兄弟檔的哥哥還掏槍拿槍托猛K林男，轄區警網趕抵，將雷及沈姓兄弟逮捕，並起獲一把改造手槍、10顆子彈及少許毒品。
警方調查，擔任貨車司機的林姓男子（32歲）前晚6時許在岡山區石潭路一處資源回收場內卸貨時，和廠區的雷姓員工（45歲）發生口角衝突，當時業者友人53歲和57歲的沈姓兄弟目睹，看不慣林男態度，3人打1人。
混架中，沈氏兄弟檔中的哥哥拿出一把改造槍械拿槍托猛K林男頭部，林負傷趁隙報警，岡山警分局前峰派出所於當晚7時許獲報，調派支援警力到場。
當時打人的雷男等3人還在回收場內，警封鎖現場，攔查逮捕3人，並在沈氏兄弟中的哥哥身上起獲改造手槍一把、子彈10顆及少許海洛因毒品；警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例以及妨害自由及傷害罪等罪嫌將3人分別移送橋頭地檢署偵辦。
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