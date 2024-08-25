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台中宮廟槍響 主委中2彈送醫

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中西屯區永福路一處宮廟辦事處昨傳出槍響，市警六分局獲報到場封鎖採證，圖為案發現場。記者曾健祐／翻攝
台中西屯區永福路一處宮廟辦事處昨傳出槍響，市警六分局獲報到場封鎖採證，圖為案發現場。記者曾健祐／翻攝
台中張姓男子自稱六十三歲土地公廟主委郭姓男子欠他二、三百萬元，昨天騎車帶槍到西屯區永福路一處宮廟辦事處找郭男尋仇，張男見到郭男立即拔槍，近距離連開八槍，郭男右腿中二槍倒地，血流如注，緊急送醫搶救，無生命危險，開槍動機與金錢糾紛有關。

警方獲報隨即逮捕張男（廿七歲）到案，懷疑張男受人指使開槍警告郭男，詢後依殺人未遂、槍砲罪移送台中地檢署，不排除聲押。

據了解，昨天中午十二點多，台中西屯區永福路一處宮廟辦事處傳出槍響，張男騎機車到該土地公廟，表明要找郭男處理事情，張男一看見郭男就開槍，完全就是預謀犯案，行凶後馬上騎車逃逸。

台中市警六分局獲報趕到現場，立即封鎖採證，發現郭男右腿中二槍，認為警告意味濃厚，懷疑他受人指使行凶教訓；警方在現場起獲二顆子彈、六個彈頭，同時調閱路口監視器鎖定槍手身分，一個小時內逮捕張男到案。

警方在張男身上起獲二把改造手槍、十三顆子彈，張男聲稱郭男欠他二、三百萬債務，之前多次追討不成，才憤而開槍教訓，但借貸原因與債務清償等細節，張男始終交代不清，警方對張男說詞持保留態度，研判幕後有藏鏡策劃操盤，意圖製造斷點，查扣手機進一步釐清案情。

土地公

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