為爭200萬田產 兄砍傷弟媳、姪女

雲林縣莿桐鄉昨深夜發生持刀傷人案。記者陳雅玲／翻攝 雲林縣六十二歲張姓男子疑為了家產分配問題，前晚與弟弟家人發生爭執，涉持水果刀砍傷弟媳及二名姪女，警方獲報後逮捕張男到案，詢後依殺人未遂罪移送雲林地檢署複訊，檢方認為張男涉犯重罪，訊後向法院聲押獲准。

據了解，張男前晚在弟弟家與姪女發生爭執，起因與家族財產分配有關，詎料張男盛怒之下，竟持水果刀砍傷兩名姪女，大姪女左肩、背部中刀、左側氣血胸，小姪女頸部、背部、左手受傷，弟媳為保護女兒也遭砍傷左腹，三人送醫後均無生命危險，弟媳已出院，兩名姪女住院治療。

鄰居表示，張男在基隆做鐵工，多年前已分過家產，獲現金一百萬元，弟弟是上班族、弟媳是幼教師，弟弟一家與未出嫁的妹妹，還有八十幾歲老母親同住在莿桐鄉老家，近來張男屢次為了家產跑到弟弟家大鬧，甚至曾砸毀窗戶。

據調查，張男認為弟弟現居的老家，早年是由他付出較多費用興建，應屬兩人共同持有，所以要弟弟以價值約二百萬元、大約近一分大的農地交換所有權，兩人多次為此爆發爭執。

前晚張男再度為田產問題到弟弟家爭吵，弟弟外出報案，張男持續與二名姪女爭執，鄰居聽到拍桌、「不要臉」等怒罵聲，後來張男持刀砍傷姪女，弟媳下樓護女也遭砍傷，小姪女逃出屋外求救，張男追出被趕到的警察當場逮捕。村長、鄰居聽聞張男為家產砍殺親人，感到不可思議。