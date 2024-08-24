影／通緝犯持刀架脖與警僵持 潭子警奪刀、噴辣椒水制伏...驚險畫面曝光

一名毒品通緝犯前天騎車未打方向燈，台中警方攔查時他要騎車逃，後來躲在一處民宅廁所，員警對他喊話要求配合接受盤查，通緝犯竟拿出折疊刀架在自己脖子上與員警僵持，員警趁機對他噴辣椒水，迅速壓制在地順利逮人。

本月22日下午5點40分，台中市大雅警分局潭子分駐所警員林恒嘉外出處理案件時，在潭子區福潭路見一名男子騎機車轉彎時未打方向燈，形跡可疑遂將其攔查。

警方詢問43歲陳姓男子身分時，他辯稱不記得身分證字號，要等母親拿身分證過來，警方表示需帶回派出所查證身分時，陳男瞬間神色緊張，拜託警察不要這樣，並企圖騎車離開，機警林員立即攔阻，陳男下車後趁警方呼叫支援之際，趁隙立即拔腿狂奔。

警員立即追上前，見陳男跑進一處鐵皮民宅的廁所，支援警力警員林廷宇、郭福臨接獲支援請求後5分鐘內趕赴現場，警方守在廁所外對陳男喊話配合，陳男見已無處可躲，拿出一把折疊刀架在自己脖子上，要警方放他離開。

警方持警棍戒備並好言相勸，男子要持械衝破包圍，危急之際員警使用辣椒水，並迅速上前他壓制在地，成功奪下手中的刀當場制伏，據了解陳男是身揹3案的毒品通緝犯，全案詢後依妨害公務及毒品通緝罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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