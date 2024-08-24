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驚傳槍響！台中27歲男自稱討300萬債務 朝6旬男連轟2槍

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中27歲張姓男子自稱63歲郭姓男子欠他2、300萬元，今中午騎車到西屯區永福路1處宮廟的辦事處找郭尋仇，近距離朝他右腳連轟2槍，郭當場中彈血流如注，所幸緊急送醫搶救無生命危險，警方第一時間逮到人，懷疑張受人指使，且警告意味濃厚，全案朝殺人未遂、槍砲罪嫌偵辦中。

台中第六分局今中午12點多獲報，西屯區永福路一處宮廟的辦事處傳出槍擊，到場發現裡頭的63歲郭姓男子右腿中2槍，緊急送醫搶救幸無生命危險。

警方調閱監視器鎖定犯嫌身分，1個小時內逮獲開槍的張男，發現他當時騎機車到場，近距離朝郭男連開2槍完後就馬上騎車逃逸，加上瞄準腿部射擊，顯有警告意味，現場也起獲2顆子彈、6個彈頭。

警方初步調查，張男自稱對方欠他2、300萬的債務，且多次追討不成，今天才騎車到場開槍教訓郭，但債務原因、涉及何種產業等，張男則交代不清，也在他身上起獲2把改造手槍、13顆子彈。

警方對張說詞持保留態度，也不排除他幕後有人指使，將進一步釐清案情，初步預計依殺人未遂、槍砲等罪嫌將張移送台中地檢署偵辦。

案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
警方查扣作案槍彈。記者曾健祐／翻攝
警方查扣作案槍彈。記者曾健祐／翻攝

債務 殺人未遂

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