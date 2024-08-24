快訊

LINE傳2字秒踩職場禁忌！新鮮人遭嗆：主管才能說

年底就要當爸爸了...《新西遊記》製作人驚傳車禍身亡 享年35歲

MLB／大谷翔平40轟球在哪？居然被「他」丟回觀眾席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭少年吃麵沒被請雞塊不滿 糾眾鬧事砍傷麵店老闆

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭1名王姓少年22日下午到蘇澳某間麵店用餐，看見熟識的店員正在吃雞塊，想分一杯羹卻被拒絕，發生口角，麵店老闆不滿回嗆，王姓少年晚上竟揪同夥共8人到麵店堵人，砍傷老闆，送醫後無大礙。警方當晚火速逮捕8人，依涉犯妨害秩序、傷害罪嫌送辦。

據了解，王姓少年與麵店員工認識已久，當天下午該員工的親友買了速食店雞塊放到麵店給員工吃，當時王姓少年正在吃麵，看到雞塊後，想和員工要來吃，員工拒絕，2人上升到口角，麵店蔡姓老闆發現後相當不滿，等王姓少年離開後，又去找王理論。

王姓少年經過2次口角怒氣逐漸累積，當晚糾集朋友，一共8人，包含3名未成年少年與5名18到25歲的成年男性，一行人8時許再到麵店。蔡姓老闆出去理論，被8人圍住後衝突上升，王姓少年動手攻擊，一行人將蔡姓老闆堵到巷內，從車中拿出刀、棍，畫傷蔡姓老闆背部、腹部。

蔡姓老闆從小巷中逃出，報案後被送往羅東博愛醫院，治療後無生命危險，目前仍在住院；麵店今日照常營業，店員皆不願多談。

警方獲報後調閱監視器，當晚9時許將8人全數逮捕到案，扣得刀、棍共10把，作案兇器尚待檢驗；警方初步調查8人均無幫派背景，都坦承犯行，何人持刀畫傷蔡姓老闆仍待調查，依涉犯妨害秩序與傷害罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭蘇澳22日晚間發生一起持刀鬥毆事件，某間麵店疑似因為員工沒有請客人吃雞塊，老闆遭持刀、棍攻擊，警方獲報後逮捕8名鬧事者，包含3名未成年人。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭蘇澳22日晚間發生一起持刀鬥毆事件，某間麵店疑似因為員工沒有請客人吃雞塊，老闆遭持刀、棍攻擊，警方獲報後逮捕8名鬧事者，包含3名未成年人。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭蘇澳鎮王姓少年疑似因為沒有被請吃雞塊，與麵店員工起口角，上升到肢體衝突，糾眾持刀械攻擊麵店老闆。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭蘇澳鎮王姓少年疑似因為沒有被請吃雞塊，與麵店員工起口角，上升到肢體衝突，糾眾持刀械攻擊麵店老闆。記者陳敬丰／翻攝

傷害罪 宜蘭 老闆

延伸閱讀

宜蘭大腸直腸癌3成比例完全治癒 陽明交大附醫辦研討會

坐在咖啡廳裡賞風景！ 宜蘭特色千層蛋糕-Tjuku cafe 啾咕咖啡 可以看海又賞湖

索家產到弟家鬧事 他被姪女罵「不要臉」惱羞成怒憤砍3人輕重傷

幾米星光號火車1.0版 宜蘭頭城外澳重新迎賓

相關新聞

宜蘭少年吃麵沒被請雞塊不滿 糾眾鬧事砍傷麵店老闆

宜蘭1名王姓少年22日下午到蘇澳某間麵店用餐，看見熟識的店員正在吃雞塊，想分一杯羹卻被拒絕，發生口角，麵店老闆不滿回嗆，...

北聯幫餐會各幫派人士聚集 近百警力蒐證 查獲他涉侵占

活躍於台北市西北區的北聯幫，昨晚在台北市北投區中山路上的天月溫泉會館舉辦幹部餐會，幫主王際平邀集平時友好組織參加，警方為...

異想天開！屏東毒蟲竟藏槍在廟宇金爐 神明不佑仍被查獲

25歲的楊姓毒蟲為了躲避警方查獲，除了將自駕的小客車懸掛偽造車牌，還異想天開將改造槍枝藏在土地公廟金爐內，以為這樣就會有...

疑爭家產 男南下雲林揮刀砍弟媳、2姪女 3人輕重傷

雲林縣莿桐鄉興桐村昨晚發生持刀傷人案，年約60歲的張姓男子持刀到弟弟家砍傷弟媳與2名姪女，造成3人輕重傷。附近居民表示，...

北聯幫準幫主吳家康高檔溫泉會館夜宴 北市警重兵戒備

綽號「小康」的北聯幫現任副幫主吳家康，今晚在北投高級溫泉會館「天玥泉」宴客，現場席開8至10桌，約有近百名黑衣人參加。據...

澎湖驚傳死亡車禍！夫妻騎車外出與垃圾車碰撞 66歲丈夫傷重不治

澎湖今晚近7點發生一起死亡車禍，西嶼鄉公所垃圾車沿街收取垃圾，行經縣道203線28公里大池路段與一輛從岔路出來的機車發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。