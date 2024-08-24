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宜蘭少年吃麵沒被請雞塊不滿 糾眾鬧事砍傷麵店老闆
宜蘭1名王姓少年22日下午到蘇澳某間麵店用餐，看見熟識的店員正在吃雞塊，想分一杯羹卻被拒絕，發生口角，麵店老闆不滿回嗆，王姓少年晚上竟揪同夥共8人到麵店堵人，砍傷老闆，送醫後無大礙。警方當晚火速逮捕8人，依涉犯妨害秩序、傷害罪嫌送辦。
據了解，王姓少年與麵店員工認識已久，當天下午該員工的親友買了速食店雞塊放到麵店給員工吃，當時王姓少年正在吃麵，看到雞塊後，想和員工要來吃，員工拒絕，2人上升到口角，麵店蔡姓老闆發現後相當不滿，等王姓少年離開後，又去找王理論。
王姓少年經過2次口角怒氣逐漸累積，當晚糾集朋友，一共8人，包含3名未成年少年與5名18到25歲的成年男性，一行人8時許再到麵店。蔡姓老闆出去理論，被8人圍住後衝突上升，王姓少年動手攻擊，一行人將蔡姓老闆堵到巷內，從車中拿出刀、棍，畫傷蔡姓老闆背部、腹部。
蔡姓老闆從小巷中逃出，報案後被送往羅東博愛醫院，治療後無生命危險，目前仍在住院；麵店今日照常營業，店員皆不願多談。
警方獲報後調閱監視器，當晚9時許將8人全數逮捕到案，扣得刀、棍共10把，作案兇器尚待檢驗；警方初步調查8人均無幫派背景，都坦承犯行，何人持刀畫傷蔡姓老闆仍待調查，依涉犯妨害秩序與傷害罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦。
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