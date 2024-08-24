北聯幫餐會各幫派人士聚集 近百警力蒐證 查獲他涉侵占

活躍於台北市西北區的北聯幫，昨晚在台北市北投區中山路上的天月溫泉會館舉辦幹部餐會，幫主王際平邀集平時友好組織參加，警方為期前約制、防範未然，特別動員近百名警力到場蒐證、查驗進出人員身分，期間查獲1名男子涉嫌侵占案，依法送辦。

據悉，「北聯幫」平時活躍於台北市北投區至中山區一帶，昨舉辦例行性幹部餐會，幫主「平哥」王際平邀集友幫人員參加，萬華區角頭「河溝頭」、新北陣頭起家的「凱家班」、竹聯幫、天道盟、松聯幫等幫派皆有人出席。

警方為壓制幫派氣焰，防範於未然，接獲情資後期前約制，昨也規畫勤務，動員北投分局及台北市刑警大隊等近百名員警，荷槍實彈執行人員身分盤查，加強蒐證，禁止出現具幫派名義的旗幟、花籃、花圈等物。