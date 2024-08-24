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北聯幫餐會各幫派人士聚集 近百警力蒐證 查獲他涉侵占

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

活躍於台北市西北區的北聯幫，昨晚在台北市北投區中山路上的天月溫泉會館舉辦幹部餐會，幫主王際平邀集平時友好組織參加，警方為期前約制、防範未然，特別動員近百名警力到場蒐證、查驗進出人員身分，期間查獲1名男子涉嫌侵占案，依法送辦。

據悉，「北聯幫」平時活躍於台北市北投區至中山區一帶，昨舉辦例行性幹部餐會，幫主「平哥」王際平邀集友幫人員參加，萬華區角頭「河溝頭」、新北陣頭起家的「凱家班」、竹聯幫、天道盟、松聯幫等幫派皆有人出席。

警方為壓制幫派氣焰，防範於未然，接獲情資後期前約制，昨也規畫勤務，動員北投分局及台北市刑警大隊等近百名員警，荷槍實彈執行人員身分盤查，加強蒐證，禁止出現具幫派名義的旗幟、花籃、花圈等物。

其中，24歲鄭姓男子前往參加餐會，因先前騎乘母親的機車外出，母親報警提告侵占罪，警方盤查發現鄭男身分，當場將鄭男帶返警所偵辦，依法送辦。警方強調，嚴禁黑幫藉機聚眾鬧事或壯大聲勢，針對黑幫活動將事前約制、事中嚴防、事後嚴辦，展現警方打擊黑幫、安定民心的決心。

警方動員北投分局及台北市刑警大隊等近百名員警，荷槍實彈執行人員身分盤查，加強蒐證。記者李隆揆／翻攝
警方動員北投分局及台北市刑警大隊等近百名員警，荷槍實彈執行人員身分盤查，加強蒐證。記者李隆揆／翻攝
警方動員北投分局及台北市刑警大隊等近百名員警，荷槍實彈執行人員身分盤查，加強蒐證。記者李隆揆／翻攝
警方動員北投分局及台北市刑警大隊等近百名員警，荷槍實彈執行人員身分盤查，加強蒐證。記者李隆揆／翻攝

侵占 北投 幫派 竹聯幫

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