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異想天開！ 屏東毒蟲竟藏槍在廟宇金爐 神明不佑仍被查獲

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

25歲的楊姓毒蟲為了躲避警方查獲，除了將自駕的小客車懸掛偽造車牌，還異想天開將改造槍枝藏在土地公廟金爐內，以為這樣就會有神明保佑，警察就抓不到，結果還是被查獲，警方訊後依多項罪嫌移送法辦。

屏東警分局大同派出所所長黃財源及警員，昨日持搜索票攔查到楊嫌駕駛小客車，除了當場查獲持有愷他命及毒品咖啡包等贓證物，也發現其小客車懸掛的車牌無雷射防偽標籤，經鑑定為偽造車牌，依道路交通管理處罰條例第12條1項第3、4款製單舉發，並將車輛移置保管。

警方又查到楊嫌持有改造槍枝，竟藏放在屏東市某土地公廟金爐內，前往查緝後，發現造槍枝及彈匣等物，警方訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例與刑法偽造特種文書等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦，並持續擴大追查槍毒及偽造車牌來源。

屏東分局長蔡培元表示，近期常有民眾透過網路平台購買偽造號牌懸掛於車輛行駛，衍生治安、交通執法、車輛管理及原車主權益受損等問題，警方也會進行全面清查取締，防止不法分子利用假車牌進行犯罪。

25歲的楊姓毒在自駕的小客車懸掛偽造車牌。圖／警方提供
25歲的楊姓毒在自駕的小客車懸掛偽造車牌。圖／警方提供
25歲的楊姓毒蟲異想天開將改造槍枝藏在土地公廟金爐內，結果還是被查獲。圖／警方提供
25歲的楊姓毒蟲異想天開將改造槍枝藏在土地公廟金爐內，結果還是被查獲。圖／警方提供

屏東 槍枝 毒品

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