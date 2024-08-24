異想天開！ 屏東毒蟲竟藏槍在廟宇金爐 神明不佑仍被查獲

25歲的楊姓毒蟲為了躲避警方查獲，除了將自駕的小客車懸掛偽造車牌，還異想天開將改造槍枝藏在土地公廟金爐內，以為這樣就會有神明保佑，警察就抓不到，結果還是被查獲，警方訊後依多項罪嫌移送法辦。

屏東警分局大同派出所所長黃財源及警員，昨日持搜索票攔查到楊嫌駕駛小客車，除了當場查獲持有愷他命及毒品咖啡包等贓證物，也發現其小客車懸掛的車牌無雷射防偽標籤，經鑑定為偽造車牌，依道路交通管理處罰條例第12條1項第3、4款製單舉發，並將車輛移置保管。

警方又查到楊嫌持有改造槍枝，竟藏放在屏東市某土地公廟金爐內，前往查緝後，發現造槍枝及彈匣等物，警方訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例與刑法偽造特種文書等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦，並持續擴大追查槍毒及偽造車牌來源。