疑爭家產 男南下雲林揮刀砍弟媳、2姪女 3人輕重傷

雲林縣莿桐鄉興桐村昨晚發生持刀傷人案，年約60歲的張姓男子持刀到弟弟家砍傷弟媳與2名姪女，造成3人輕重傷。附近居民表示，張男居住北部，數年產與弟弟分完家產，近年卻數度上門討家產，沒想到竟還持刀砍人。詳細案發原因待警方釐清。

昨晚8時30分左右，張男跑回莿桐老家，持刀砍傷弟媳、2名姪女，一名姪女逃到大馬路上求救，警方獲報到場當場奪下他手持的刀械，逮捕送辦，張男造成弟媳左腹撕裂傷，大姪女左肩、背部刀傷，小姪女則頸部、背部、左手受刀傷，傷勢較嚴重轉進加護病房觀察。