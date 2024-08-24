疑爭家產 男南下雲林揮刀砍弟媳、2姪女 3人輕重傷
雲林縣莿桐鄉興桐村昨晚發生持刀傷人案，年約60歲的張姓男子持刀到弟弟家砍傷弟媳與2名姪女，造成3人輕重傷。附近居民表示，張男居住北部，數年產與弟弟分完家產，近年卻數度上門討家產，沒想到竟還持刀砍人。詳細案發原因待警方釐清。
昨晚8時30分左右，張男跑回莿桐老家，持刀砍傷弟媳、2名姪女，一名姪女逃到大馬路上求救，警方獲報到場當場奪下他手持的刀械，逮捕送辦，張男造成弟媳左腹撕裂傷，大姪女左肩、背部刀傷，小姪女則頸部、背部、左手受刀傷，傷勢較嚴重轉進加護病房觀察。
附近村民表示，張男數年前與弟弟分完家產，獲得現金，住在北部，弟弟則住在老家與弟媳、2女兒、母親、未嫁的妹妹同住，弟弟是上班族、弟媳是幼教師，最近張男卻多次以他卻以還有田地要分為由，多次到弟弟家要爭家產，甚至還曾打破弟弟家中窗戶，沒想到這次竟直接持刀上門砍人。詳細案發原因警方調查中。
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