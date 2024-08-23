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北聯幫準幫主吳家康高檔溫泉會館夜宴 北市警重兵戒備

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

綽號「小康」的北聯幫現任副幫主吳家康，今晚在北投高級溫泉會館「天玥泉」宴客，現場席開8至10桌，約有近百名黑衣人參加。據了解，吳家康有高度可能接掌北聯幫主，因此宴請幫內大老聚會，藉此熱絡關係，由於正值掃黑期間，北市刑大與轄區警方不敢大意，加派警力到現場戒備，餐會過程平和，未有滋擾事件。

北聯幫主王際平被控擔任瑞傑國際地產公司實際負責人，涉與前台東市長陳建閣共謀，2017年推出泰國瑞傑花園投資案，不僅在臉書成立粉專，招攬曾在建設公司任職的「砰砰阿峰」吳勇峰擔任投資說明會講師，吳男再培訓知名演員成潤（本名陳伯偉）、正妹許李怡君擔任下線，舉辦「錢進泰國說明會」，宣稱該建案可享包租包售之高額投報率，並由台北城大飯店供擔保，保證合約到期買回，誘使200多人投資，吸金6億3316萬元。

檢方依違反銀行法起訴王際平等人，一審依違反銀行法判處王13年4月徒刑、陳建閣判處10年徒刑、吳勇峰判處2年徒刑，成潤判處5年徒刑。據了解，王際平因吸金案官司纏身，有意退位幫主，幫內部分大老推舉副幫主吳家康接掌大位，但幫內有不同意見，人選尚未確定。

太陽聯盟精神領袖吳桐潭7月9日在基隆田寮港舉辦告別式，北聯幫由吳家康「當家」率隊公祭，當時北聯幫成員身著黑色西裝，上百人一字排開，陣容相當龐大，引起警方側目。

北聯幫準幫主吳家康，月前出席吳桐潭告別式公祭。圖／報系資料照
北聯幫準幫主吳家康，月前出席吳桐潭告別式公祭。圖／報系資料照

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