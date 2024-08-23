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「兒哭鬧才動手」台中狠父涉痛毆9月大男嬰致死 檢方傷害致死聲押禁見
台中東區昨傳1名9個多月大男嬰在家失去呼吸心跳，警消到場時發現男嬰已無生命跡象，送醫搶救後仍不治。警方查廖姓父親、甘姓母親起初辯稱兒子疑似「趴睡窒息」，但男嬰身上疑有瘀青外傷，廖最後才坦言有動手，台中地檢署以他涉犯傷害致死等罪嫌，今晚將他聲押禁見。
檢方今晚複訊後認為，廖男涉犯重傷害致死、凌虐幼童致死、兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌，嫌疑重大，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見。
警消昨晚6點多獲報，東區公園東路1名9月大男嬰在家失去呼吸心跳，送往中國附醫急救仍在晚上7點多無效死亡。
男嬰父親廖姓男子（27歲）與甘姓母親（23歲）一開始還說男嬰是趴睡才造成窒息，但警方懷疑2人避重就輕，後來醫院發現男嬰身上有外傷，由警方將廖男、甘女帶回派出所分別訊問。
廖男直至昨深夜才坦言，表示因兒子哭鬧，他一時失控才動手，包括徒手毆打、拿玩具痛毆等，未料下力道過猛才釀悲劇。
警方第一時間就到醫院了解，後來醫院驚見男嬰身上疑似有瘀青等外傷，警方隨即將廖男、甘女帶回分別詢問，但2人仍交代不清，直到深夜廖男才坦承因兒子哭鬧，他一時失控才動手，包括徒手毆打、拿玩具痛毆等，未料下力道過猛才釀悲劇。
警方目前將2人列關係人，同時報請台中地檢署指揮偵辦，預計今天下午相驗解剖釐清死因，全案朝傷害致死罪嫌偵辦中。
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