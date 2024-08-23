毫無悔意...檢怒斥警政監林明佐「賣官求榮」 起訴求重刑還基層警公道

刑事局三線二星警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，和九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟，並與集團幹部、前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁交往同居，將檢警偵辦秘密洩漏博弈集團，林名下高達4451萬元不明財產；檢察官痛批林賣官求榮，依貪汙起訴求重刑，以還給基層努力警員公道。

全案由台中地檢署檢察官張時嘉偵辦，查出林明佐除和陳政谷交情匪淺，甚至還和九州幹部徐培菁同居，長期接受徐女供養，林則以洩漏檢警偵辦秘密回報，且林早在刑事局時就傳「履歷」給徐女，要她以政商關係幫關說謀求台中市刑大大隊長之位。

中檢2023年2月指揮台中刑大科偵隊偵辦九州旗下剛谷公司賭博洗錢案，林藉機洩密，導致集團幹部陸續出境潛逃，更釀搜索行動失敗，陳政谷為感謝林，私下贈送1瓶要價258萬元威士忌。檢方統計，林名下高達4451萬元來源不明財產，依貪汙、洩密及組織等6罪起訴林。

檢察官直言，本件偵辦剛谷團隊，經數年從詐欺被害人報案筆錄追查，按圖索驥追出九州集團，期間付出心血無數，無非是為了打擊在台灣經營多年的LEO、THA等賭博網站幕後集團，2023年5月動員近百名警力對九州核心的剛谷公司搜索時，卻遭不肖警務人員洩密。

造成九州成員逃匿、滅證，深入追查才發現，時任台中市刑大大隊長的林明佐，竟和九州集團老闆陳政谷稱兄道弟，更和集團成員徐培菁交往、同居。

檢方指出，林明佐身為高階警官，背棄在第一線努力打拚治安的基層警員，挾其大隊長、警政監職權，持檢警努力調查的成果，以交換其個人私立，痛批林明佐賣官求榮、敗壞官箴，莫此為甚。

檢方還說，執法人員和犯罪集團勾結，對國家社會嚴重危害，林明佐到案後，對於關鍵涉案情節拒絕說明，尤其對自己名下4451萬元來源不明財產，顧左右而言他，始終不願交代清楚，可見他毫無悔意，建請法院對林明佐從重量刑，以儆效尤，也給努力的基層警員應有的公道。

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