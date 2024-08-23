曾找命理老師...林明佐稱九州總裁「貴人」 想辭警職加入博弈集團當員工

刑事局三線二星警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，和九州博弈集團掛鉤、洩密，釀檢方搜索行動失敗，林眼見九州坐擁鉅額，還曾找命理老師詢問，是辭警職或加入九州替總裁陳政谷工作，甚至稱陳是「貴人」，收到對方送威士忌、普洱茶，還稱陳「兄弟，感謝你的濃情厚意。」

台中地檢2023年2月指揮台中刑大科偵隊偵辦剛谷公司賭博洗錢案，因消息走漏，陳政谷3月就命員工移出資金滅證，後台中刑大對此要開檢討會，林4月27日先從內部簽呈得知偵辦進度後，當天起九州11名重要幹部就陸續出境，九州也於5月12日解散剛谷公司。

檢察官監聽又發現，剛谷預計5月26日銷燬電腦資料，檢警24日緊急討論並決定隔天25日提前搜索，林明佐得知後24日就在同居處，洩密給身旁的九州幹部徐培菁，集團遂漏夜搬離機房設備，導致檢警搜索失敗；且林還將科偵隊製作的犯罪組織圖拍下傳給徐女。

徐女怕遭殃及，林就以微信暱稱「喵喵」和徐女討論案情，還說「妳不會有事的」、「我會保護妳」，還稱讚徐女「妳是首功人員」，徐則問「有什麼新進度嗎？」林說「要看檢方詢問結果，才能確定下一波，今天還不會有進一步行動。」

此外，九州集團1名曾姓幹部2023年9月在韓國首爾落網，陳政谷、徐培菁怕案件向上延燒，又請林明佐幫忙打聽，林則透過人脈向刑事局國際科探聽，再回報給陳、徐。

陳為感謝林，同年11月在招待所宴請林，還送了1瓶要價258萬元的「麥卡倫 RED系列-71年」威士忌給他，陳還傳「兄弟的心意」、「務必笑納」，「剛好有71年的」等語。

陳政谷去年初又再送普洱茶，林明佐也傳「兄弟，感謝你的濃情厚意，你每年心意我收到了，普洱茶等級太高了，我會珍藏」，還說「兄弟，你最近有社會事的困擾嗎？」「如有，要告訴我。」

檢方查出，林明佐見九州集團坐擁鉅額，相較警職薪資微薄，但仍對升遷抱有期待，難以決斷續警職，還是辭職加入九州替陳政谷工作，去年1月就和徐女一起打電話向命理老師諮詢，並稱「在公部門，你不亂搞事沒什麼收入啦」，「我有一個貴人叫陳政谷」、「警界位置差不多就過去」等語。

檢方查，林明佐年薪約160萬，但自2021年8月23日至2024年1月31日，陸續將收到不明財產拆分成49筆，存入自己及父親帳戶，一共高達4451萬多元，就其不明來源財產交代不清。 林明佐。圖／報系資料照

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康