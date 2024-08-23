快訊

警界醜聞曝光！林明佐謀大隊長之位 傳「履歷」求關說

用中華電信Wi-Fi慘被駭還進警局！苦主急呼「要注意」 遭網打臉揪2大問題

藍告發罷樑團體違法募資 洪孟楷轟：民進黨非罷樑不可

警界醜聞曝光！林明佐謀大隊長之位 傳「履歷」求關說

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

刑事局三線二星警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，和九州博弈集團掛鉤、洩密，還和九州旗下幹部、前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁同居，長期接受徐女供養，並以洩漏檢警偵辦秘密回報，林明佐早在刑事局時就傳「履歷」給徐女，要她以政商關係幫關說謀求台中市刑大大隊長之位。

檢方查出，林明佐2019年11月在刑事局任職時，就曾送禮盒給徐培菁，彼此早有互動又清楚她政商關係良好，可代請託關說警職人事調動，2020年6月29日就將自己的履歷表電子檔，內包括調整意願：（1）直轄市警察局刑事警察大隊長等傳給徐，表示想調派台中市刑大大隊長。

徐女也在手機記事本留下「刑事局四大隊大隊長林明佐希調任台中市刑大大隊長」，她也考量九州集團旗下剛谷、葳群公司據點及成員聚會所都在台中，如收攏林明佐可在涉及刑案時受庇護，以備不時之需，就答應林請託關說。

2021年8月20日警政署發布人事，命林明佐任台中刑大大隊長，林到任後，因徐女擔任九州集團總裁陳政谷捐助成立的慈善基金會董事長，並和台中刑大舉辦多場公益活動，林、徐在公務及私下均密切來往，甚至從2022年10月23日至今年1月底，2人一起同居在西屯區豪宅。

另外，徐還2度各匯20萬元給林，幫他以每月8萬多元承租一輛要價462萬元的Range Rover Sport P400豪車供他代步，後來林明佐今年1月17日升任刑事局警政監，徐為方便林住在北市，又以月租8萬7000元承租「新美齊酒店式公寓PARK 259」套房給他住，長期供養林明佐以利集團獲庇護。

台中地檢署密集偵辦後，除抓到九州集團總裁陳政谷及幹部，查出九州以賭博、洗錢獲取資金438億元，另林明佐名下也有4451萬多元不明財產，今依貪汙、賭博等罪嫌起訴陳政谷、林明佐等32人。

林明佐今年5月遭搜索後收押至今。圖／報系資料照
林明佐今年5月遭搜索後收押至今。圖／報系資料照

台中市 履歷表 警察 關說

延伸閱讀

九州博弈集團擁438億 警政監林明佐洩密也貪汙4451萬

警政監林明佐貪4451萬元 中檢偵破九州集團起訴32人

前檢察官、名律師王捷拓捲洩密 中檢交保30萬

獨／台中知名律所遭搜索…所長曾任檢察官疑洩密 檢命30萬元交保

相關新聞

警界醜聞曝光！林明佐謀大隊長之位 傳「履歷」求關說

刑事局三線二星警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，和九州博弈集團掛鉤、洩密，還和九州旗下幹部、前台灣電子競技聯盟董事長徐培...

台南挖土機司機突發奇想 網路自學改槍下場慘

挖土機鄭姓司機去年陸續上網購買貝瑞塔模擬槍及在生存遊戲店購得715左輪手槍，利用自網路上所學習改造槍枝方法，9月間在台南...

錢多事少風險小被抓「不會有事」？少年仲介車手賺錢警傻眼

台南警方發現最近查獲的詐騙車手很多年輕人，自認詐騙「這個行業錢多事少風險也小」，沒前科尤其未成年就算被抓也「不會有事」。...

連轟新店民宅鐵捲門18槍 北檢起訴槍手等3人

新店區中興路一處民宅於6月間上午，遭槍手高偉哲持槍連開18槍，台北地檢署今偵結，依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例等罪，起訴高偉...

警侵占毒品養線民 雙雙起訴

台北市信義警分局六張犁派出所警員涂博閔涉嫌於偵辦毒品案時，侵占扣案毒品給線民李偉群交換辦案情資。台北地檢署調查，兩人侵吞...

聞鋼琴新秀憾事 精神科醫師提供7方法減壓

曾榮獲「國際鋼琴大賽」銀賞的楊堤安，優秀表現外界一片看好，29歲正值青壯年，前景無限。卻在昨天上午於臉書直播彈琴，寫下「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。