警界醜聞曝光！林明佐謀大隊長之位 傳「履歷」求關說

刑事局三線二星警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，和九州博弈集團掛鉤、洩密，還和九州旗下幹部、前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁同居，長期接受徐女供養，並以洩漏檢警偵辦秘密回報，林明佐早在刑事局時就傳「履歷」給徐女，要她以政商關係幫關說謀求台中市刑大大隊長之位。

檢方查出，林明佐2019年11月在刑事局任職時，就曾送禮盒給徐培菁，彼此早有互動又清楚她政商關係良好，可代請託關說警職人事調動，2020年6月29日就將自己的履歷表電子檔，內包括調整意願：（1）直轄市警察局刑事警察大隊長等傳給徐，表示想調派台中市刑大大隊長。

徐女也在手機記事本留下「刑事局四大隊大隊長林明佐希調任台中市刑大大隊長」，她也考量九州集團旗下剛谷、葳群公司據點及成員聚會所都在台中，如收攏林明佐可在涉及刑案時受庇護，以備不時之需，就答應林請託關說。

2021年8月20日警政署發布人事，命林明佐任台中刑大大隊長，林到任後，因徐女擔任九州集團總裁陳政谷捐助成立的慈善基金會董事長，並和台中刑大舉辦多場公益活動，林、徐在公務及私下均密切來往，甚至從2022年10月23日至今年1月底，2人一起同居在西屯區豪宅。

另外，徐還2度各匯20萬元給林，幫他以每月8萬多元承租一輛要價462萬元的Range Rover Sport P400豪車供他代步，後來林明佐今年1月17日升任刑事局警政監，徐為方便林住在北市，又以月租8萬7000元承租「新美齊酒店式公寓PARK 259」套房給他住，長期供養林明佐以利集團獲庇護。