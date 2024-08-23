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錢多事少風險小被抓「不會有事」？少年仲介車手賺錢警傻眼

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南警方發現最近查獲的詐騙車手很多年輕人，自認詐騙「這個行業錢多事少風險也小」，沒前科尤其未成年就算被抓也「不會有事」。警方昨送辦兩名車手有商業投腦，剛滿18歲邱姓男子當「工頭」雇用車手，陳姓少年想賺更多錢、兼仲介親朋好友加入車手行列。

永康分局表示，大橋派出所員警依照先前查獲車手提供的情資，前天到麻豆區拘提18歲詐騙主謀邱嫌到案，並於住處及戶籍地搜索扣押電腦主機、手機等犯罪工具、不法所得7萬3千多元及金融卡、汽車權利讓渡書等，還搜出K他命8包共14.45公克、K盤5組。

警方再前往21歲李姓車手住處時，發現李嫌異想天開將藏匿處門牌拔除，以為這樣警方就找不到他，員警啼笑皆非，在李嫌住處搜索扣押6顆子彈及作案手機，沒收一把約50公分長開山刀。他聽邱指揮擔任駕駛手。

警方調查，少年陳姓車手則擔任介紹人媒介車手給邱嫌犯案，全案將邱嫌及李嫌依組織犯罪條例、洗錢防制法、詐欺、毒品、槍砲等罪嫌移送地檢署偵辦，少年陳姓車手則依詐欺、洗錢防制法移請少年法院偵辦。

警方查獲車手多年輕人，還有少年仲介車手賺錢。圖／讀者提供
警方查獲車手多年輕人，還有少年仲介車手賺錢。圖／讀者提供
警方查獲車手多年輕人，還有少年仲介車手賺錢。圖／讀者提供
警方查獲車手多年輕人，還有少年仲介車手賺錢。圖／讀者提供
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警方查獲車手多年輕人，還有少年仲介車手賺錢。圖／讀者提供

詐欺 詐騙 車手

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