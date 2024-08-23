連轟新店民宅鐵捲門18槍 北檢起訴槍手等3人

新店區中興路一處民宅於6月間上午，遭槍手高偉哲持槍連開18槍，台北地檢署今偵結，依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例等罪，起訴高偉哲、男子甘能捷及洪嘉佑，三人均在押中。

檢方指出，今年6月26日上午10點7分，高偉哲持槍赴新北市新店區一帶的某建物鐵捲門外連開18槍，恐嚇承租該處的租客及行經公眾，他再於同日上午10點14分，攜帶槍枝及彈匣至新店分局碧潭派出所投案。警方扣得高的槍枝1支、彈匣1個，並在案發現場扣得18枚遺留彈殼及未擊發的子彈1顆。

檢方調查，本案是由甘能捷於6月23日時，指示洪嘉佑將藏放在自用小客車內的非制式手槍1支、彈匣2個及子彈20顆交予高偉哲，作為赴新店區行恐嚇公眾犯行之用。洪聽令後，同日晚間駕車至南港區某停車場停車，再將汽車遙控器交給高。

同月25日，高偉哲前往該停車場，從車上取得槍枝、彈匣及子彈後，輾轉於隔日騎車至新店案發現場連開18槍後投案。據了解，3人均未交代開槍原因。