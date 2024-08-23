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警侵占毒品養線民 雙雙起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北市信義警分局六張犁派出所警員涂博閔涉嫌於偵辦毒品案時，侵占扣案毒品給線民李偉群交換辦案情資。台北地檢署調查，兩人侵吞毒品咖啡包、K他命共兩百餘包，昨依貪汙治罪條例、個人資料保護法、刑法偽造文書等罪起訴。

檢方調查，涂博閔二○一六年十二月起在六張犁所擔任警員，因偵辦毒品案查獲李偉群而成為朋友；二○二二至二○二三年，涂曾應李要求，替李查詢機車車籍資料及一名毒品犯嫌戶籍資料。

據調查，涂為求毒品查緝績效，與李商議，由李佯裝毒品買家透過網路找毒販，告知涂購毒術語與交易方式，涂再佯裝買家透過網路與毒販談妥購買毒咖啡十包、K他命二包，去年五月約在指定地點交易，李佯裝買家出面，涂與其他員警逮捕毒販後，涂、李侵吞毒販汽車上毒咖啡廿五包及K他命廿四包。

去年七月，李佯裝買家透過網路向另名毒販購買毒咖啡三百包，毒販與女友開車至約定地點，涂、李佯裝買家出面，其他員警逮捕這對情侶，兩人又侵吞毒販汽車上毒咖啡一七七包。

檢方去年十月指揮搜索帶回涂、李，查扣涂手機及警用密錄器，以涉犯重罪等聲押禁見，法院裁定涂十萬、李五萬交保。

檢方認定，兩人涉貪汙治罪條例侵占職務上持有非公用私有財務罪，涂涉刑法使公務員登載不實準公文書、個資法公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪，李涉個資法非法蒐集、利用個人資料罪。

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