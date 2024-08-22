糗了！嘉義毒蟲偷廟宇白鐵欄杆 車陷泥濘卡住被活逮

嘉義縣梅山鄉振興宮舊廟日前遭竊，2名男子拆下白鐵欄杆欲載走，不料貨車太重深陷泥濘開不走，先將白鐵欄杆暫置廟旁，棄車離開改開廂型車折返，被埋伏的村民當場逮住，還有人帶著高山犬加入圍捕行列，警方在竊賊車上意外查獲安非他命，移送嘉義地檢署偵辦。

民眾報案稱，有2名男子私自拆卸廟宇白鐵欄杆，疑似想偷走去賣錢，但因近日山區午後降雨，舊廟前廣場相當泥濘，竊賊的貨車陷入泥漿無法動彈。警方趕往現場時車上空無一人，因只有一條道路通達，村民憂歹徒發現警察埋伏會逃跑，還出動空拍機掌握監控。

警方調閱監視器畫面追查嫌犯時，2名男子又駕駛另一輛廂型車折返，2人下車後逕直走向貨車端詳，村民發現2人行跡詭異、鬼鬼祟祟，群起上前合作抓賊，還有人帶著自己飼養的高山犬加入圍捕行列，嫌犯不敢輕舉妄動，配合接受詢問。

警方表示，熱心村民擔心歹徒棄車逃逸，在山區不好圍捕，還帶著飼養高山犬加入圍捕行列，攔查時當場嚇阻2名嫌犯不敢輕舉妄動，雖然未在廂型車及貨車發現贓物，卻意外查獲第2級毒品安非他命及吸食器，警訊後依違反毒品防制條例移送嘉義地方檢察署偵辦。

竹崎分局表示，「警力有限、民力無窮」，山區幅員遼闊，車程距離遙遠，警勤區同仁深耕社區，有村民和警察攜手合作，更能有效打擊犯罪、共同守護社區，盼繼續為山區地治安及交通貢獻心力，共創安居熱業的美好社區。

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