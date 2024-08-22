男網路社群賣神奇菸彈遭警逮捕 他嚇說「沒想到遇到警察」

吳姓男子利用微信社群販賣含有毒品菸彈，新莊警方昨晚循線在新北市樹林區逮人，搜扣11顆含有卡西酮類毒品煙彈，連同吳男一併帶回查辦，警詢後依法移送法辦。

據了解，吳姓男子（39歲）透過微信社群張貼「神奇菸彈 雙北」一顆2650元訊息，販賣含有卡西酮成分毒煙彈。昨天晚上新北市新莊警方網路巡邏發現，誘出吳男於新北市樹林區中正路248巷前面交。

昨晚警著便衣提前抵達埋伏在旁，不久，吳男開汽車緩抵，只見吳男手拿兩顆菸彈下車準備交易，警當場表明身分，吳男瞬間嚇傻低語說了句「沒想到會遇到警察」警附帶搜索車內，查扣另9顆毒菸彈及一支手機，連同吳男一併帶回查辦。

偵詢時，吳男坦承持有販賣，針對毒品來源則辯稱，是之前在酒店向人購賣，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。

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